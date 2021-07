Parkování na Masarykově náměstí v Uničově bude od října znovu zpoplatněno. První půlhodina bude zdarma, za každou další zaplatí řidič 10 korun. Za možnost parkování vozidla budou platit i obyvatelé centra a podnikatelé. Místním nejvíce vadí, že by měli zaplatit 4000 za rok.

„Částka je na město velikosti Uničova naprosto neadekvátní. Kolik platí v ostatních městech v kraji nebo třeba v Olomouci? Hlavně mi karta za takové peníze nezajistí, že najdu parkovací místo,“ poukazovala například paní Soňa, která má na Masarykově náměstí obchůdek.

Moc aut na náměstí

Místní oslovení Olomouckým deníkem se však zároveň shodli, že s parkováním na náměstí je potřeba něco udělat.

„Na historickém náměstí je moc aut, nějaká regulace je potřeba, i když to pro nás bude znamenat komplikace. Dvě ze tří kolegyň jezdí do práce autem a kde teď zaparkují? Na náměstí by se nedoplatily. Záchytná parkoviště v docházkové vzdálenosti nejsou, na konci Medelské ulice, ale to je už docela daleko,“ zamýšlely se například prodavačky z pekařství na Masarykově náměstí.

Podnikatelé oslovení Olomouckým deníkem se neobávají, že by provozovny v centru Uničova po zavedení nového parkovacího systému mohly přijít o část tržeb.

„Lidé budou mít třicet minut parkování zadarmo. To by mohlo stačit i na oběd v restauraci. Dnes stejně každý spěchá. Hlavně skončí to, že si někteří řidiči odstaví auto na náměstí klidně na půl dne a jiní kvůli nim nemají šanci zaparkovat,“ hodnotila paní Soňa.

Starosta: Diskusi jsme otevřeni

Vedení uničovské radnice chce zavedením nového systému regulovat automobilový provoz a parkování v centru města. Nejvhodnější řešení hledalo dlouho. V okolních městech zjišťovalo hlavně ceny parkovacích lístků a zvažovalo, na jak dlouho a za jakou cenu chce pustit automobily do historického centra.

„Parkovací karty jsou zdrojem nevole rezidentů a abonentů. Byla debata o tom, jak má být částka vysoká, aby nám garantovala regulaci a rozpohybování aut,“ popisoval starosta Uničova Radek Vincour.

Podle starosty je stále prostor na debatu - účinnost nařízení je od 1. října. Se zástupci kritiků schválené koncepce, z nichž někteří hovoří o protestní petici, se chce vedení města sejít, a to v pondělí příští týden.

„Diskusi jsme otevřeni. Probereme, kam až se dá jít, zda úpravou ceny, ale taky je potřeba zdůvodnit, proč je cena taková, aby nám auta nestála dlouhodobě na náměstí,“ poukázal starosta Uničova.

„Cena může být upravena, ale rada určitě bude dbát na to, aby cena karty byla prostředkem pro regulaci na náměstí i ve vztahu k rezidentům a abonentům,“ zdůraznil Vincour.

Od 18 do 8 parkování zdarma

Rezidenti si dlouhodobou parkovací kartu kupovat nemusí. Lidé žijící v centru Uničova mohou přijet po 18. hodině a do 8:00 parkovat zdarma. Systém podle starosty Vincoura nabízí varianty.

„Není to tak, že bychom rezidenty hnali do nějaké slepé uličky,“ dodal starosta.

Vedení města nepočítá s tím, že by místním motoristům bylo garantováno konkrétní parkovací místo. „Nepředpokládáme, že by rezident, když přijede, nenašel parkovací místo, proto jsme zónu rozšířili i do přilehlých uliček,“ reagoval starosta.

Systém parkování v centru Uničova od 1. října

Parkovací automat

Prvních 30 minut zdarma

Každých dalších 30 minut 10 korun

Zpoplatněná doba parkování

Pondělí až pátek 8.00–18.00 hodin

Sobota 8.00–12.00 hodin

Parkovací karta

Parkovací karta je vydávána maximálně ke dvěma vozidlům provozovaným jednou právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání, která má sídlo nebo provozovnu v parkovací zóně, nebo maximálně ke dvěma vozidlům jedné fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti v parkovací zóně.

Na dobu 3 měsíců 1 000 korun

Na dobu 6 měsíců 2 000 korun

Na dobu 12 měsíců 4 000 korun

Cena parkovací karty pro druhé vozidlo je dvojnásobkem ceny pro vozidlo první.

Parkovací zóna

Masarykovo náměstí

Medelská ulice od Masarykova náměstí po Medelskou bránu

Kostelní náměstí

Školní ulice

Litovelská ulice od křižovatky s ulicí Staškovou po výjezd na Masarykovo náměstí

Panská ulice

Hotelová ulice

Pivovarská ulice

ulice Dr. Beneše

Solní ulice

Zdroj Měú Uničov