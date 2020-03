V Litovli aktuálně narážejí na personální situaci na poště, aby lidé nestáli v dlouhé frontě.

V Uničově zase připravují opatření, které by mělo vyšetřit problém s lidmi bez střechy nad hlavou. Všichni se pak snaží pracovat s emocemi a navzájem se povzbuzovat.

„Dnes byla fronta až k mostu – 300 metrů. Takto se to nedá,“ popisoval starosta Litovle Viktor Kohout momentální problém v uzavřeném městě.

„Budu jednat s vedoucí pošty v Olomouci, zda by bylo možné posílit kapacity,“ ujistil obyvatele.

Do oblasti putují roušky, a to už nejen od dobrovolníků, také dezinfekce a respirátory, kterých bylo ještě v minulém týdnu katastrofálně málo a chyběly i lékařům v první linii.

„Dnes jsme dostali granule pro psy jako dar. Pomoc se míří a my za ni děkujeme,“ přidal starosta Kohout informaci o další konkrétní pomoci, tentokrát pro zvířecí obyvatele uzavřeného města.

Stan pro lidi bez domova

Podstatné věci z pohledu zajištění každodenního fungování obce nedrhnou ani v Uničově.

„Vše funguje, zásobování je zajištěno. Už můžeme pokročit k problémům, které nám před pár dny přišly jako zcela nepodstatné,“ sdělil mluvčí uničovské radnice Marek Juráň.

V Uničově by se nyní chtěli soustředit například na lidi bez domova.

„Máme povinnost držet se v místě bydliště, ale kam tyto lidi poslat, když domov nemají? Zvažujeme řešení, například možnost postavit pro ně stan,“ uvedl Marek Juráň

Nápor na rodiny s postiženými dětmi

V uzavřené zóně jsou tisíce lidí osmý den ve „vězení“ a podle starosty Litovle už chvílemi začínají pracovat nervy.

„Začíná tak trochu ponorka. Lidé jsou nervóznější. Žalují na sebe, kdo chodí v panelovém domě na chodbu, navíc bez roušky, kdo a jak porušuje nařízení,“ popisoval Kohout.

Nejhůře zvládají situaci rodiny s postiženými dětmi či staří lidé.

„Například maminky, které mají autistické děti. Snažíme se řešit, jak pomoci,“ uvedl.

Společně to zvládneme!

V neděli večer, kdy se v uzavřených městech lidé společně podporují, tleskají v otevřených oknech, zpívají hymnu či písničky Karla Gotta, vyrazil s dalšími zástupci radnice do ulic, aby obyvatele těchto nejlidnatějších částí Litovle podpořil.

„Budu jezdit denně a dodávat lidem sílu. Společně to zvládneme,“ burcoval Kohout. „To není o potlesku. Jasně jsem lidem řekl, že budu hromosvod mezi nimi a ostatními složkami,“ dodal.

V Uničově například starosta zatroubil z radniční věže dětem večerku.

„Starosta obchází večer sídliště, podporuje občany. Zatím situaci zvládají statečně,“ popisoval Marek Juráň. K dispozici jsou ve městě dva psychologové, kteří dobrovolně nabídli konzultace.

Pustí lidi i do parků a přírody?

Aktualizace vyhlášky o karanténě, jejíž návrh se v pondělí odpoledne projednával, by měl lidem ulevit.

Výjimku zákazu pohybu mimo bydliště má rozšířit o cesty do zaměstnání a do místa podnikání uvnitř katastrálního území.

Doposud bylo možné chodit pouze do zaměstnání, které zajišťovalo základní služby - policie, hasiči, obchody s potravinami.

Výjimka by pak byla rozšířena také o pobyt v přírodě nebo parcích, a to za předpokladu, že lidé nepřijdou do bližšího kontaktu.