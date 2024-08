Uničovské koupaliště si hosté letos celkově nemohou vynachválit. Nabídkou může letní areál neskromně konkurovat aquaparkům, přitom vstupné je v Uničově nejnižší široko daleko - za pobyt zaplatí dospělí 80 korun a děti do 15 let polovinu.

„Nová skluzavka? Pecka! Však vidíte, jak jezdíme,“ smál se pan Pavel z Uničova, který v pondělí odpoledne vyrazil na koupaliště s dcerou. „Jsou tady ještě další skluzavky i tobogán. Ale tato je nejlepší,“ chválil atrakci.

V pondělí po 14. hodině si v Uničově užívala radovánek ve vodě spousta lidí, další se slunili nebo odpočívali pod slunečníkem. Kdo v tu dobu přijížděl autem, musel vozidlo odstavit na louce přes cestu. Na parkovišti u koupaliště už bylo plno.

„Jezdíme sem, i když jsme z Olomouce. Je to pěkný areál. Kluci se tady vyblbnou. Včera jsme zkusili Loštice, ale tam byla studenější voda,“ hodnotil zhruba čtyřicetiletý muž, který si na okraji dětského bazénku užíval sluníčka a po očku dohlížel na dovádějící svěřence.

S malou dcerkou v pondělí dorazila do Uničova paní Lucie z Rýmařova. „Nic tam nemáme. Uničovské koupaliště je moc pěkné, občerstvení je slušné. Moc se mi tu líbí. Cena? Snad nejlevnější koupaliště v Česku! Prostě to tady nemá chybu,“ usmívala se spokojeně.

Podle správce městského areálu Jiřího Páleníka má letošní novinka v podobě široké skluzavky velký úspěch. „Je to řeka, která vytéká z lesa, tak jsme to měli namyšlené. I díky této novince je méně vytížený tobogán, kde se tvořila dlouhá fronta. Lidé jsou nadmíru spokojeni. A my ještě více,“ těšilo správce.

V červenci byla návštěvnost koupaliště v Uničově v porovnání s loňským prvním prázdninovým měsícem o třetinu vyšší. Není divu. Vyžití je spousta a vzrostlé stromy poskytují stín. Oddělená je plavecká část s hloubkou 185 centimetrů a neplavecká část. Nachází se zde i brouzdaliště pro nejmenší děti, kde je také skluzavka.

„Návštěvníci si mohou zahrát stolní tenis nebo plážový volejbal, za poplatek je trampolína. K dispozici je dětské hřiště,“ vyjmenovával správce vyžití.

V areálu koupaliště je v provozu občerstvení, kde si mohou lidé objednat smažený sýr, burger nebo langoš. V nabídce jsou nanuky i cukrovinky. Pivo stojí 45 korun, limča 40. V pondělí odpoledne na koupaliště zavítal i populární pojízdný prodejce trdelníků - za 50 korun s nabídkou 3+1 zdarma.

V ceně vstupného ve výši 80 korun pro dospělého, po 17. hodině 50 korun, je letos nově také cvičení aquaaerobiku.

„Jsme nejlevnější koupaliště v okruhu 50 kilometrů. Jezdí lidé z Olomouce, Bruntálu, Přerova, ale i z Prahy. I s ubytováním přijde Pražáky víkend u nás levněji než návštěva Aquaparku Praha,“ loučil se správce městského koupaliště.

Pro srovnání: osmdesát korun platí lidé za vstup také v Pasece, kde ale obec musela v letošním roce vyřadit z provozu skluzavku. V koupacím biotopu bez chemie v současnosti vylepšují čištění vody a oblíbená atrakce pojede až příští rok. V provozu nebylo počátkem sezony ani občerstvení, které obec nahradila alespoň automaty.

Teploty v tomto týdnu v odpoledních hodinách překračují tropickou třicítku. Kvůli vysoké zátěži na organismus vydali meteorologové výstrahu. Podle regionální předpovědi mají středeční odpolední maxima na Olomoucku dosahovat až 34 stupňů Celsia, ve čtvrtek, kdy bude více oblačnosti, to bude 32. Nad třicítkou bude i páteční maximum.

„V pátek očekáváme polojasno, během dne až oblačno, ojediněle, odpoledne a večer místy přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 20 až 16, nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů Celsia,“ avizoval Tomáš Ostrožlík z ostravského regionálního předpovědního pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu.