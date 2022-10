Na radnici tedy bude pokračovat koalice ve složení ODS, lidovci, ANO a ČSSD.

„Při dalších jednáních se budeme bavit o tom, jakým způsobem se budou strany podílet na vedení,“ uvedl.

ODS půjde do rozhovorů s tím, že by chtěla obhájit pozici starosty. Ve funkci by tedy měl pokračovat Radek Vincour.

V Uničově vyhrála komunální volby ODS, která získala v jednadvacetičlenném zastupitelstvu sedm křesel. O jeden mandát oslabila. Druhé skončilo hnutí ANO a má šest mandátů. Třetí jsou lidovci se třemi mandáty, o čtyři procenta méně hlasů a stejný počet mandátů má Uničov občanům a po jednom křesle v zastupitelstvu obsadí komunisté a ČSSD.

Hlasovat přišlo v Uničově téměř 38 procent voličů. Zhruba o procento méně než v roce 2018.

Volební překvapení ve Šternberku. V Litovli i Uničově slaví současní starostové