Dopady koronaviru nejvíce doléhají na malé a střední podnikatele v oboru hotelnictví a gastronomických provozech.

„Mediálně více viditelné jsou ale případy, kdy musí velké firmy propustit sto, dvě stovky či více zaměstnanců. Pravděpodobně se to dotkne Meopty, Unexu, ale i některých dalších výrobních firem,“ předpokládá ředitel okresní hospodářské komory v Olomouci Radim Kašpar.

Velké strojírenské a výrobní společnosti se v těchto dnech potýkají s poklesem zakázek, protože světová ekonomika výrazně zpomalila.

„Firmy bojují s cash flow, platební schopností, poptávkou ze strany odběratelů a vysokými fixními náklady. A to navzdory vládní pomoci, která je v některých oblastech minimálně diskutabilní. U menších zaměstnavatelů probíhá propouštění v řádech jednotek zaměstnanců. Objevují se i případy, kdy lze u větších firem čekat propouštění stovek lidí,“ popsal Radim Kašpar.

"Maximálně dvě stovky lidí"

K úsporným opatřením je kvůli ochlazení světové ekonomiky v souvislosti s koronavirem nucena sáhnout společnost Unex Uničov, která v uničovském a olomouckém závodě dává práci přibližně 1 300 zaměstnancům. Většina zakázek je určena pro zahraniční odběratele, ti teď však snižují objednávky.

„Dlouhodobí zákazníci omezili plány zakázek nebo nám řekli, že zatím neví, kolik jich budou zadávat. Musíme na to reagovat, nemůžeme si dovolit nemít objednávky a zároveň držet plný stav zaměstnanců. S ohledem na to, jak vypadá situace na další měsíce, jsme nuceni přistoupit k redukci počtu pracovníků. Úspory se snažíme najít především mezi takzvanými THP profesemi, může se to samozřejmě dotknout také některých lidí z výroby,“ připustil mluvčí společnosti Boris Keka.

Firma má podle něj vypracovaný systém kritérií, podle kterých při propouštění postupuje. Zohledňuje například délku pracovního poměru nebo rodinné poměry zaměstnanců, pokud například v Unexu pracuje více členů jedné domácnosti.

„Snažíme se k tomu přistupovat velmi citlivě, všechno jsme předem projednali s odborovou organizací. Využili jsme nabízené kompenzační programy, ale ty bohužel dosahovaly jen zlomku skutečných nákladů, které firma měla. Výpovědi zaměstnanci dostanou v průběhu května. Bude se jednat o několik desítek, maximálně o dvě stovky lidí,“ odhaduje mluvčí Unexu.

Situace se podle něj neustále vyvíjí a tak je možné, že lidí, kteří přijdou o práci, nakonec může být méně.

„Pokud by došlo ke zlepšení prognózy, rádi zaměstnancům nabídneme možnost stažení výpovědí. Je ale férové přiznat, že to naopak může být ještě horší. To bohužel v tuto chvíli nelze s jistotou říci. Krize v souvislosti s koronavirem na firmu dopadla zrovna v roce, kdy si připomíná 70 let od založení,“ poznamenal Boris Keka.

Minimální nezaměstanost byla podle firem nezdravá

Podle ředitele okresní hospodářské komory lze jen těžko předpokládat, jak se bude situace v regionu v nejbližší době vyvíjet.

„Ekonomika je dnes opravdu globální, proexportní firmy jsou závislé na vývoji v zahraničí. Rád bych zmínil, že do krize jsme šli v historicky nejlepší kondici, co se týká míry nezaměstnanosti. Ta byla pohledem ekonomiky relativně skvělá, optikou firem ale nezdravá. Tři až čtyři procenta nezaměstnaných, to není zcela normální,“ míní Radim Kašpar.

Naznačil, že může dojít také k pozitivním efektům ozdravení na trhu práce.

„Osobně zatím nevidím důvody k nějaké výraznější panice. V dobré kondici jsme i vzhledem k relativně nízkému zadlužení země vůči HDP. V posledních dnech sleduji, že ekonomika opět rychleji startuje a věřím, že trend bude pokračovat,“ předpokládá ředitel olomoucké hospodářské komory.