Ministerstvo dopravy stanovilo přechodnou úpravu provozu na dálnici u Litovle koncem minulého týdne. Dálniční úsek mezi Unčovicemi a Nasobůrkami tak bude po dobu opravy povrchu vozovky na silnici II/449 mezi Unčovicemi a Litovlí bez poplatku.

„Nově stanovená objížďka po D35 se bude týkat všech aut s konstrukční rychlostí nad 80 km/h, pro vozidla s konstrukční rychlostí pod 80 km/h se stanoví jiná objízdná trasa. Automobil tedy musí splňovat podmínku pro jízdu po dálnici,“ dovysvětlil mluvčí Ministerstva dopravy František Jemelka.

Nelze bez známky až do Mohelnice

Oprava první části krajské silnice před Litovlí začala počátkem prázdnin. Od 1. října bude úsek Rozvadovice - Litovel průjezdný, ale zavře úsek od Unčovic po Rozvadovice, kde práce potrvají do 10. prosince.

„Pro Rozvadovice se otevře úsek na Litovel. Unčovice by musely po objížďkách, je to velká obec, do práce a do školy jezdí z Unčovic hodně lidí. Objížďka, která povede po dálnici, bude znamenat velkou úlevu,“ uvedl starosta Litovle Viktor Kohout.

„Řidiči by si však měli uvědomit, že se výjimka týká pouze daného úseku. Nelze pokračovat až do Mohelnice. Bude to značeno formou objížďky, oranžová šipka, nikde nebude značení, že jde o úsek, který ne ní zpoplatněný,“ upozornil.

Výjimku pro úsek dálnice mezi sjezdy Unčovice a Nasobůrky chtěli místní už od 1. července, kdy cestáři začali frézovat první úsek krajské cesty. Povolena byla ale jen pro nákladní auta – vozidla nad 12 tun. Řidiči osobáků bez zaplaceného dálničního poplatku se bouřili a někteří jezdili z Rozvadovic na Šargoun, kde na úzké asfaltce auty ohrožovali kolaře a chodce.