Místo dovolené učí v Křelově Ukrajince. Nálada se změnila, o to více chce pomoci

Mohla by si užívat prázdnin s milovanými knihami na chalupě v Jeseníkách nebo se vydat za dcerou do Berlína. Místo toho kantorka Jana Skácelíková bere do ruky učebnice a magnetofon a několikrát týdně vyráží do skromné učebny rodinného centra Kaštánek v Křelově-Břuchotíně, aby pomohla ukrajinským běžencům s češtinou. Nic za to nechce. Jak sama říká, odměnou je jí to, že může aspoň něco udělat pro lidi, z nichž mnozí kvůli válce přišli o všechno.

Kantorka Jana Skácelíková učí v Křelově běžence z Ukrajiny česky | Video: Deník/Daniela Tauberová