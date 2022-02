„Dcera má na Ukrajině přátele, žijí v Charkově. Je hrozné, co se tam děje. Přece svět nemůže nechat Putina ovládnout Ukrajinu. Tolik nešťastných lidí už má ten člověk na svědomí. Dát pár korun, to je to jediné, co můžu…,“ sdělila jednapadesátiletá Olomoučanka, která byla mezi prvními dárci.

Právě finanční pomoc je podle odborníků rychle použitelná v humanitární krizi. Oblečení či potraviny pro Ukrajince v tuto chvíli charita nesbírá. „Situace je dosti nejistá. Nevíme, zda bychom je tam byli schopni dopravit, jestli cesty budou průchozí,“ uvedl Marek Navrátil, mluvčí Arcidiecézní charity Olomouc.

Finančně přispět bude možné i při nedělních bohoslužbách v kostelích v rámci celé olomoucké arcidiecéze.

VIDEO: V Olomouci se demonstrovalo na podporu Ukrajiny

V reakci na vstup ruských ozbrojených sil na území Ukrajiny a z toho plynoucího rizika další eskalace ozbrojeného konfliktu vyhlásila veřejnou celostátní sbírku na pomoc obyvatelům zasažených oblastí Charita Česká republika.

„Situace na Ukrajině je již nyní alarmující, východ země čelí humanitární krizi nepřetržitě od roku 2014. Eskalace konfliktu ještě dál – a zřejmě bohužel dramaticky – zvýší počet těch, kteří budou potřebovat bezprostřední pomoc při zajištění základních životních potřeb. Jsme připraveni se na pomoci takto postiženým obyvatelům podílet, a to tím spíš, že se jedná o zemi nám tak blízkou,“ uvedl Evžen Diviš, regionální manažer pro oblast postsovětských zemí a Blízkého východu.

Veřejná sbírka

Charita Česká republika proto vyhlašuje veřejnou sbírku Charita pro Ukrajinu na pomoc lidem zasaženým ozbrojeným konfliktem v této zemi. Sbírkový účet má číslo 55660022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 104.

Přispět je možné také zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS CHARITASVET 30, DMS CHARITASVET 60 nebo DMS CHARITASVET 90