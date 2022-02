„Sdílela jsem příspěvek na podporu Ukrajiny a začalo mi psát několik studentů, jestli bychom něco nezorganizovali,“ uvedla autorka upol.memes, instagramové stránky, která vznikla během pandemie covidu pro pobavení studentů, jak vznikl nápad na uspořádání studentského protestu.

VIDEO: V Olomouci se demonstrovalo na podporu Ukrajiny

Během pár hodin se na platformě rozjela akce, s níž pomůžou desítky dobrovolníků a která má podporu více než tisícovky lidí.

„S univerzitou jsme se domluvili, že shromáždění můžeme pořádat na Zbrojnici, půjčí nám techniku. S dobrovolníky budeme malovat transparenty, šit vlajky a vyrábět ukrajinské bikolory,“ popisovala studentka filozofické fakulty, které se na pondělní odpoledne podařilo domluvit sponzorský dar od květinářství v podobě několika stovek žlutých narcisů - na podporu Ukrajiny.

Na studentském shromáždění promluví rektor UP, děkan Filozofické fakulty UP, historici a politologové.

„Snažím se domluvit i několik ukrajinských studentů, případně i ruských, aby se vyjádřili k současnému dění na Ukrajině,“ popisovala studentka, která v neděli mířila na pražské Václavské náměstí na akci Stojíme za Ukrajinou.

Podporu pondělní studentské akci v olomoucké Zbrojnici vyjádřilo na sociálních sítích přes 1000 lidí.

„Uvidíme, jak to bude ve skutečnosti, pořád je to jen Facebook. Doufáme, že nás tam bude co nejvíce. Studenti UP nemlčí. Hlasitě vyjádříme nesouhlas s válkou na Ukrajině,“ zvala další zájemce, aby se přidali.

Prohlášení rektora UP



Válka na Ukrajině není jen bojem obyvatel tohoto suverénního státu, který byl bezdůvodně napaden ruským agresorem, je to i náš boj a naše válka. Z pozice rektora Univerzity Palackého v Olomouci striktně odsuzuji ruský útok na Ukrajinu. Postup Ruska je bezohledný a směřuje k násilnému obsazení cizího území. Politika prezidenta Putina diskvalifikuje Ruskou federaci v očích celého civilizovaného světa a jeho samotného řadí mezi válečné zločince.



Připojuji se k prohlášení České konference rektorů a s hlubokým zklamáním a znepokojením sleduji, jak Ruská federace pošlapává mezinárodní právo. Mám velké obavy nejen o občany na Ukrajině, ale také o hodnoty, na nichž je založeno současné demokratické zřízení v zemích Evropské unie a na celém světě. Obávám se, že nejen lid Ukrajiny, ale také veškeré demokratické státy světa nyní stojí před velmi těžkou zkouškou.



Univerzita Palackého se připojuje k projevům solidarity s lidmi na Ukrajině, ukrajinskými univerzitami a jejich studenty a pracovníky. Jsme v myšlenkách s ukrajinskými studenty, kteří v současné době studují v Olomouci, a s jejich rodinami. Univerzita Palackého je připravena okamžitě poskytnou pomoc a využít k tomu veškeré své možnosti. Činíme kroky, kterými bychom mohli zmírnit složitou životní situaci ukrajinských občanů, především pak našich studentů a zaměstnanců, ale i studentů, kolegů a přátel z partnerských univerzit na Ukrajině.



Jsem přesvědčen, že jednání Ruska vážně poškodilo česko-ruské vědecké vztahy. Akt ruské agrese nevratně zasáhl vztahy mezi našimi zeměmi nejen při spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání a vědě. Jsme mezinárodně orientovanou univerzitou a současná situace je pro nás neakceptovatelná. Naše vlastní historie a zkušenosti nám lépe než komukoliv jinému umožňují chápat zoufalou situaci, v níž se Ukrajina a její lidé nacházejí. O to silněji by mělo být slyšet naše „NE“ uchvatitelským snahám Ruska. Stojíme na straně Ukrajiny, stojíme za našimi evropskými spoluobčany.



Martin Procházka

rektor Univerzity Palackého v Olomouci