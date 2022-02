Na Žižkově náměstí nechyběli ani studenti z Ukrajiny, kteří dali najevo, jak moc v tuto chvíli pro Ukrajince taková podpora znamená.

„Trochu jsme tušili, že něco může přijít, když jsme viděli ty velké přesuny vojáků. Ale ráno to byl stejně strašný šok. Máme strach o své blízké. Nevíme, co bude dál,“ popisovali Olomouckému deníku ukrajinští studenti přírodovědecké a filozofické fakulty Univerzity Palackého.

V rukou společně drželi ukrajinskou vlajku. Objímali se s příchozími spolužáky. Některým z nich se doposud nepodařilo spojit s blízkými v okupovaných městech.

VIDEO: Shromáždění pro Ukrajinu v Olomouci 24.2.2022

Zdroj: DENÍK/Daniela Tauberová

Hitler z Kremlu

Shromáždění svolala iniciativa 2018+ Olomouc. Vybídla zájemce, aby přišli podepsat petici na podporu suverenity a územní celistvosti Ukrajiny.

„Nečekal jsem, že petici přijde podepisovat tolik lidí. Spíše to vypadá jako shromáždění. A kdyby se mě někdo zeptal, kdo ho svolal, řekl bych, že ne já, ale ten Hitler z Kremlu,“ uvedl v úvodu Vladislav Raclavský z iniciativy 2018+ Olomouc, hlavní organizátor setkání, které na Žižkově náměstí začalo v 16:30.

„Jenže žádný Hitler se nezastaví na prvních hranicích ani na druhých hranicích ani na třetích. Hitlera musí někdo zastavit a musí ho porazit,“ zdůraznil.

Česká republika nemůže být podle organizátorů v klidu, a to nejen z morálního hlediska. U Kyjeva se dnes bojuje i za Prahu.

„Podpořit Ukrajinu je dobré nejen pro Ukrajinu, ale také pro nás,“ poukázal Vladislav Raclavský.

Olomouc ladí pomoc Ukrajině, vojenská nemocnice je připravena ošetřit zraněné

Přišel i bývalý rektor Jařab

Podporu zemi, kterou napadlo Rusko v čele s Putinem, vyjádřil před pedagogickou fakultou hejtman Josef Suchánek, ale také emeritní rektor Univerzity Palackého Josef Jařab.

„Co se stalo, to je strašné. Historie poznala dalšího zločince, jmenuje se Putin. Doufejme, že přežijeme to, co Putin pro nás nachystal,“ poukázal profesor Jařab.

Setkání na podporu Ukrajiny, které by se mělo v Olomouci opakovat každý týden ve čtvrtek, zakončila ukrajinská hymna. Zazpívali ji ukrajinští studenti a ukončil ji bouřlivý potlesk stovek rukou na výraz toho, že Ukrajinci, kteří jsou nuceni bránit vlastní životy a suverenitu před agresorem, jenž překročil všechny lidské hranice, v tom nejsou sami.

Zájemci o finanční podporu Ukrajiny mohou využít některé z finančních sbírek, které pořádají například Charita ČR či Paměť národa. Ta spustila sbírku pro ukrajinskou neziskovou organizaci Come Back Alive, jež se zabývá distribucí ochranných pomůcek a materiálního zabezpečení obráncům Ukrajiny.