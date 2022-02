On sám bezprostředně po vypuknutí válečného konfliktu zvažoval, zda se vrátit do rodné vlasti a bojovat za svobodu na Ukrajině, nebo zůstat v Česku a dál léčit pacienty.

„Přiznám se, že stále nevím, co mám dělat a zvažuji, kde budu více přínosný - jestli jako obyčejný voják, který neumí střílet, nebo jako lékař. Jako smysluplné teď vidím organizovat humanitární pomoc odsud a nabídnout své schopnosti lékaře,“ dodává.

Partnerské město Přerova Ivano-Frankivsk požádalo o humanitární pomoc

Ředitel: Snad neodjedou

Vypuknutí bojů na Ukrajině mladého lékaře zastihlo ve chvíli, kdy za ním do Přerova přijeli na návštěvu jeho rodiče.

„Naštěstí už nikam neodjeli, takže zůstanou tady. Mám ale na Ukrajině dvacetiletou sestru, která bydlí v oblasti kolem města Ivano-Frankivsk. Tam byl proveden útok na letiště a bomby slyšeli i lidé v sousedních vesnicích. Budu se snažit sestru dopravit sem,“ podotýká.

Podle ředitele Štefana Repovského pracují v přerovské nemocnici čtyři lékaři a jeden sanitář, kteří pocházejí z Ukrajiny.

„Samozřejmě, že se obáváme toho, že by se kvůli mobilizaci museli vrátit do své vlasti - zkomplikovalo by nám to situaci, protože jsme s nimi spokojení. Snad k tomu nedojde,“ doufá ředitel.

Pomoc Ukrajině je chabá, míní Zdena Mašínová

Budeme bojovat na této frontě

Také pro lékaře Olexije Chrapaka, který pracuje na oddělení dialýzy, je přirozenější cestou, jak pomoci své vlasti, organizování humanitární sbírky a případné lékařské pomoci zraněným.

„Chceme pomáhat medicínskými prostředky, a proto se snažíme shromáždit zdravotnický materiál. Za jeden den se nám podařilo spojit s ostatními zdravotníky, a i když jeden druhého neznáme, oslovujeme vedení nemocnic. Mají obavy, že odjedeme na Ukrajinu, ale to se nestane. My budeme bojovat na této frontě a pomáhat odsud,“ podotýká s tím, že sbírka je teprve na začátku.

„Válka nebude trvat krátkou dobou, Ukrajinci za svou svobodu budou bojovat, protože ji nechtějí ztratit,“ uzavírá.