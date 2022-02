„Již připravujeme kroky pro to, abychom mohli nabídnout i přispění v hotovosti. Na Arcidiecézní charitě v Olomouci, Křížkovského 6, by snad již zítra ráno měla být připravena sbírková pokladnička nebo sběrací listina,“ sdělil ve čtvrtek Olomouckému deníku Marek Navrátil, mluvčí Arcidiecézní charity Olomouc.

Kdo chce těžce zkoušeným Ukrajincům pomoci a upřednostňuje hotovost, bude mít aktuálně i tuto možnost.

Finanční pomoc je podle odborníků rychle použitelná v humanitární pomoci.

„Někdo na Ukrajině řekne, že potřebuje nakoupit kamion chleba, my jim deponujeme peníze a on už si to zařídí. Peníze jsou rychlou pomocí,“ vysvětloval Navrátil.

Oblečení či potraviny pro Ukrajince v tuto chvíli charita nesbírá.

„Situace je dosti nejistá. Nevíme, zda bychom je tam byli schopni dopravit, jestli cesty budou průchozí. To ale už zítra může vypadat jinak,“ uvedl k této věcné pomoci.

Konkrétní materiální pomoc pro Ukrajinu shromažďuje Arcidiecézní charita Olomouc už delší dobu. Jedná se o kompenzační pomůcky pro partnery na Ukrajině, například v Mariupolu.

„Sbíráme vozíky, chodítka, wc křesla a postele s antidekubitními matracemi nebo i matrace samotné,“ připomněl Marek Navrátil.

Humanitární pomoc potřebují podle Charity ČR na tři miliony Ukrajinců. Invaze Ruska situaci dramaticky zhoršuje. Konflikt probíhá již několik let a stál tisíce životů.

„Na 1,5 milionu lidí vyhnal z jejich domovů, bezmála 3 miliony Ukrajinců potřebují humanitární pomoc. Lidé v oblastech bojů nemají zajištěný dostatečný přístup k pitné vodě, potravinám, elektřině či zdravotní péči. Útok Ruska na Ukrajinu situaci v zemi dramaticky zhorší a desetitisíce dalších lidí budou potřebovat pomoc se zajištěním základních životních potřeb. Charita je připravena jim poskytnout humanitární pomoc,“ poukázala Charita ČR.

Rozsáhlá invaze Ukrajiny, kterou ve čtvrtek nad ránem zahájilo Rusko, povede k výraznému zvýšení počtu těch, kteří budou potřebovat pomoc se zajištěním základních životních potřeb. Mnoho z nich bude muset vyhledat psychologickou pomoc.

„Ve spolupráci se naším dlouholetým partnerem, Charitou Ukrajina, jsme připraveni poskytnout okamžitou podporu lidem zasaženým válkou na Ukrajině. Tato pomoc se zaměří právě na zajištění základních potřeb, jako jsou voda, potraviny, hygienické potřeby či přístřeší. Součástí intervence je i poskytnutí psychologické pomoci. Na bezprostřední pomoc uvolnila Charita Česká republika z krizového fondu částku 500 000 korun,“ informovala.

Pomozte lidem na Ukrajině zajistit základní životní potřeby. Přispějte na sbírku Charita pro Ukrajinu.

Darujte převodem na sbírkový účet

55660022/0800VS 104

