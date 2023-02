Právě zde se mohou návštěvníci kinosálů a fanoušci fotbalu těšit na olomouckou stopu: Ibrahimoviće ve snímku dabuje bývalý český reprezentant a odchovanec Sigmy Tomáš Ujfaluši.

Svěřil se, že práci v dabingovém studiu si užil. Svým moravským přízvukem vtiskl roli ještě silnější komediální příchuť.

„Myslím si, že je to podstatně lehčí než ho bránit na hřišti, tam to bylo opravdu o hodně těžší,“ usmál se Tomáš Ujfaluši nad vzpomínkou na fotbalového obra, se kterým se v pozici útočník-obránce několikrát na hřišti potkal. „V dabingovém studiu jsem si to ale užil a už se těším do kina na film,“ dodal.

Asterix a Obelix: Říše středu (2023) Zlatana Ibrahimoviće dabuje Ujfaluši

Zdroj: Youtube

Na jaký příběh dvojice nerozlučných Galů se mohou návštěvníci kinosálů těšit? Píše se rok 50 př. n. l. Proradný princ Deng Tsin Ruin právě nechal uvěznit čínskou císařovnu. Jeho jedinou touhou je ovládnutí říše.

„Princezna Sass-Yi prchá do Galie, kde požádá o pomoc udatné válečníky, Asterixe a Obelixe, kteří jsou díky svému kouzelnému lektvaru obdařeni nadlidskou silou. Naši dva nerozluční hrdinové se s princeznou vydávají na dobrodružnou výpravu za záchranou císařovny i celé Číny…,“ láká do kina distribuční společnost Bioscop.

Olomoucká kina Cinestar a Premiere Cinemas promítnou francouzský snímek už ve čtvrtek 2. února. Metropol nasadil rodinnou novinku na sobotu.

Ujfaluši stále hraje "mistráky". A přiznává: Na jazyky jsem byl pedant

Astérix et Obélix: L’Empire du Milieu

Žánr: rodinný, dobrodružný, komedie

Délka: 111 minut

Přístupnost: přístupný bez omezení

Dostupnost formátů: 1,85:1, 2D

Jazyková verze filmu: originální verze s českým dabingem

Země původu: Francie

Rok výroby: 2023

Režie: Guillaume Canet

Scénář: Guillaume Canet, Julien Hervé, Philippe Mechelen

Hrají: Guillaume Canet (v českém znění Michal Suchánek), Gilles Lellouche (v českém znění Michal Novotný), Vincent Cassel (v českém znění Martin Stránský), Jonathan Cohen (v českém znění Jakub Kohák), Marion Cotillard, Angèle, Pierre Richard a další

zdroj: Bioscop