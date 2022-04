Pro labutího samce vyjeli záchranáři v minulém týdnu poté, co je místní přivolali kvůli podezření, že pták je v ohrožení.

„Vzali jsme ho na stanici, ale už jsme nic nenadělali. Příčina? Rozhodně to není tím, že by ho lidé špatně nakrmili. Netřeba se nějak obviňovat. Nejspíše to byla otrava z pastvy, pravděpodobně řepky. Příliš se napásl,“ dodal.

Na sociálních sítích se objevilo volání po instalaci cedulí se zákazem krmení. „Vidím, jak lidé do rybníku sypou pečivo, třeba i celou igelitku,“ poukazovala jedna z diskutujících.

Rohlíky a další pečivo, pokud není přesolené a plesnivé, dospělým labutím podle odborníků během chladnější části roku nemůže nijak uškodit.

„Uškodit ale může mláďatům. Proto poté, co skončí poslední mrazy, nedoporučujeme přikrmování vodního ptactva. To už má dostatek přirozené potravy a je potřeba, aby dospělí naučili mladé na zeleň,“ vysvětloval Jiří Šafránek, místopředseda Moravského ornitologického spolku v Přerově.

U mláďat labutě hrozí vlivem špatné výživy vývojové vady, hlavně takzvaná nemoc andělských křídel. Káčata kvůli překrmování v letních měsících přestanou vyhledávat přirozenou potravu bohatou na vitaminy a nakonec můžou i uhynout. „Křídla se jim zdeformují a nemohou létat. Po zámrazu hynou,“ poukázal ornitolog.

Litovelský samec podle něj mohl uhynout z několika příčin: věkem, vlivem poranění či cizopasníků.

„V řepce se pasou i stovky labutí a nezaznamenali jsme úhyn. V případě úhynu jedné labutě to zřejmě nebyla ani ptačí chřipka. Jistě nešlo o nic závažného. Labutě jsou hodně vidět, lidé si jich všímají. Nikdo není nesmrtelný, ani labutě,“ uzavřel Jiří Šafránek.