„Je to záležitost velmi složitá a unikátní v rámci celé České republiky,“ řekl předseda Svazku obcí údolí Desné Bohuslav Hudec. Vlastníkem dvacetikilometrové trati je totiž svazek obcí. Ten v minulosti vybíral i dopravce, od elektrizace dráhy před pěti lety tato pravomoc v souvislosti s podmínkami dotace přešla na Olomoucký kraj. Provozovatelem trati je pak soukromá firma.

„Smlouva mezi Svazkem obcí údolí Desné a nynějším provozovatelem měla určitou platnost, která skončila. Jako vlastník jsme povinni zajistit provozuschopnost naší trati a nejpozději od 1. března musíme mít vysoutěženého provozovatele,“ poznamenal Bohuslav Hudec.

Stávajícím provozovatelem trati je šumperská firma Sart – stavby a rekonstrukce. Zda se koncesního řízení účastní, zatím není jisté.

„Desátého prosince zasedá představenstvo společnosti. Rozhodne, zda přistoupí na nevýhodné podmínky koncesního řízení a soutěže se zúčastní,“ sdělil ředitel společnosti Gustav Hodek.

Téhož dne končí lhůta pro podávání nabídek.

Již nyní je nicméně jasné, že státní organizace soukromou dráhu provozovate nebude.

„O tuto zakázku se nebudeme ucházet,“ uvedla mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Nového provozovatele svazek obcí hledá na pět let.

„Komunikovali jsme s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, Státním fondem dopravní infrastruktury i s dalšími institucemi, které jsou oprávněny se k této záležitosti vyjadřovat. Držíme si palce, aby koncesní řízení vyšlo. Je to dost specifická a složitá záležitost i s ohledem na to, že v České republice existuje jen několik provozovatelů, kteří se do něj mohou přihlásit,“ uzavřel Bohuslav Hudec.