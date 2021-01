Vyučovat odborný výcvik on-line je podle Pavla Skácela, ředitele Střední odborné školy v Litovli, velmi složité. Žáci dostávají úkoly a do jejich realizace se pak zapojí sami doma. Například budoucí cukrářky musejí na dálku upéct dort.

„Aby měli pedagogové zpětnou vazbu, žákyně hotový dort vyfotí a popíší pracovní postup. S mistrovou mají videokonferenci, kde všechno společně proberou. Odborná praxe se ale ani tímto způsobem nedá plnohodnotně nahradit. Není to jako ve školní dílně, kde mistr žáka takzvaně ´vede´. Je to spíše improvizace na pár dnů. Od února už nutně potřebujeme obnovit klasickou praxi ve škole, jinak budou mít žáci značné mezery ve zvládnutí toho, co mají za první pololetí umět,“ míní Pavel Skácel.

Na dálku se učí také budoucí cukráři, kuchaři či kadeřnice ze Střední odborné školy obchodu a služeb v Olomouci. Studentky sice mohou stříhat doma, ale podmínkou je, že se musí jednat o člena rodiny.

„Nejdřív udělají fotku příbuzného ´před´, pak se ho snaží v rámci návodů od našich mistrů ´zkultivovat´ a nakonec hotový výsledek znovu vyfotí a pošlou mistrům. Je tam vlastní zodpovědnost studentů za to, čím chtějí být a co chtějí v oboru umět. Pokud mají zájem, jsou schopni učit se i na dálku. Všichni bychom už uvítali jejich návrat na praxi na našich smluvních pracovištích, která jsou na vysoké profesionální úrovni,“ sdělil ředitel Ladislav Pochyla.

S živým modelem učit nejde

Podobně se na výkon povolání připravují žáci Střední odborné škole gastronomie a služeb v Přerově. Tamní pedagogové vyvíjejí maximální úsilí, aby s nimi dohnali, co se dá.

„Využíváme také osobní konzultace, kdy může být ve školní dílně jeden žák s jednou mistrovou. U cukrářek, kuchařů nebo číšníků to ještě nějak jde. U kadeřnic a kosmetiček to už ale možné není. Ty totiž na praxi potřebují ještě živý ´model´ a to už by byli dohromady tři lidé, což bohužel nesplňuje podmínku jeden žák a jeden mistr,“ popsal ředitel Martin Kovář.

Také u oborů, kde je potřeba speciální vybavení, například u elektromechaniků či automechaniků, je možnost odborného výcviku na dálku velmi omezená.

„Tam už je to obzvlášť složité. Učitel s žáky může při videokonferenci jen mluvit. Žádnou práci s nimi dělat nemůže, protože k tomu doma nemají vybavení jako ve školní dílně,“ konstatoval Pavel Skácel.

Konzultace praxi nenahradí

Střední škola polytechnická v Olomouci, kde se řemeslu učí budoucí zedníci, tesaři, automechanici, instalatéři, kominíci nebo malíři-lakýrníci jim nabízí také konzultační hodiny, kde je přítomen jeden žák a jeden mistr.

„Jinak žáci komunikují s mistry na dálku. Snažíme se jim zadávat různé pracovní postupy. Pouští si také videa, ale je to jen velmi slabá berlička, jak teď učit praxi on-line. Video jim sice pustí mistr na dálku a oni to sledují doma, ale potřebují získat manuální zručnost a té se přes počítač bohužel nenaučí,“ konstatoval ředitel Aleš Jurečka.

Ani on momentálně nedokáže odhadnout, jak a kdy žáci „skluz“ v odborném výcviku doženou.

„Uvidíme, kdy jim bude umožněn návrat do škol. Budeme se pak snažit předat jim maximum dovedností. My je naučíme pracovní postupy a oni je pak rozvíjejí ve firmách na praxi. To se nedá nahradit na dálku. Jde také o to, aby žáci strávili ve u živnostníků nebo ve firmách co nejvíc času praxí,“ poznamenal Aleš Jurečka.

Díky konzultacím probíhá odborná praxe rovněž na Střední škole gastronomie, farmářství a služeb v Jeseníku.

„U farmářských a zemědělských oborů jsme k tomu přistoupili v Heřmanicích. Ve stejném režimu fungují také budoucí cukráři, kuchaři a číšníci, zejména ze třetích ročníků. Nenahradí to ale praxi, kterou běžně absolvují u zaměstnavatelů. Dokud se neotevřou hotely, penziony a restaurace, tak budou žáci stejně jen ve škole. Jsem zastáncem toho, aby si postupně prošli restauračními a ubytovacími podniky. Je to pro ně velmi cenná a nenahraditelná zkušenost,“ poznamenal vedoucí učitel odborného výcviku Luděk Ubermann.