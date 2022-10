Sdružení je podle jeho slov s volebním ziskem spokojeno.

„Úspěchem by byl jeden mandát, a máme dva. Nejednáme z nějaké ukřivděnosti. Podivné je, jak ubylo hlasů lidovcům a přibylo dosavadní starostce. Chtěli jsme změnu, kvůli tomu jsme stavěli kandidátku. Zda vše proběhlo v pořádku, to ať už posoudí soud. Chyby to byly zcela flagrantní a volby by se proto měly zopakovat,“ je přesvědčen Chodil.

Zvítězili Starostové a nezávislí

V Přáslavicích vyhráli volby Starostové a nezávislí v čele s dosavadní starostkou Jitkou Ivanovou. V devítičlenném sboru mají pět křesel. Dva mandáty získali lidovci, za které na předposledním místě kandidoval bývalý dlouholetý starosta Čestmír Rochovanský. Díky preferenčním hlasům se stal zastupitelem.

Současná starostka a jednička vítězných Starostů a nezávislých odmítla zpochybňování výsledku voleb.

Vítězné ANO ve Šternberku končí v opozici, pokračuje koalice ODS

„Ve volební komisi seděla dcera pana Chodila delegovaná jejich kandidátkou. Předsedkyní komise byla zkušená pracovnice, která dělá volby několik volebních období, zapisovatelka na 30 let pracovala na obci a měla v gesci volby. Vylučuji pochybení,“ reagovala na podanou stížnost Jitka Ivanová.

O tom, kde se budou volby v Přáslavicích konat, věděli podle starostky místní několik měsíců a nikdo nevznesl námitky.

„Minulá volební místnost slouží nově jako dětská skupina. Občany jsme o tom informovali v květnu,“ sdělila.

Nelze svolat schůzi zastupitelstva

Krajský soud zatím o stížnosti nerozhodl. Do jeho verdiktu nelze v Přáslavicích svolat ustavující schůzi zastupitelstva. Podle starostky si již soud vyžádal podklady. „Poskytli jsme soudu součinnost,“ uvedla Ivanová.

Do středečního odpoledne byla stížnost na komunální volby v Přáslavicích jedinou z Olomoucka, kterou obdržel ostravský krajský soud, pobočka Olomouc.

Na správní soudy se mohou lidé obracet se stížnostmi na průběh komunálních voleb do pátku 7. října.

Podatelny Krajského soudu v Ostravě umístěné jak na pracovišti v Ostravě, tak v Olomouci budou přijímat návrhy na neplatnost voleb, neplatnost hlasování či neplatnost volby kandidáta až do 16.00. Sepsání návrhu do protokolu podléhá soudnímu poplatku ve výši 1000 korun.