Například na už tak plné parkoviště u olomouckého Kauflandu proudilo odpoledne jedno auto za druhým. Lidé si očividně cestu z práce domů prodloužili o zastávku mezi nákupními regály. Po okraj plné vozíky převážely ke kufrům aut čerstvou i mraženou zeleninu, pečivo nebo alkohol, nechyběly ale například ani pomlázky.

Podobně to vypadalo i na okraji města. Parkoviště u Globusu připomínalo velké mraveniště. Méně trpěliví řidiči neváhali použít klakson, hledání volného místa jim to ale nikterak neusnadnilo. Okolo 17. hodiny tabule u vchodu do hypermarketu hlásila přes sedmdesátiprocentní návštěvnost, s postupujícím časem ale víc zákazníků vcházelo, než vycházelo.

Za nákupy vyrazil i pár z Litovle. „Ve čtvrtek začínají slevy, takže se tu po práci pravidelně stavujeme. Teď jsme sice výjimečně chtěli nakoupit až v pátek a spojit to s výletem třeba na zmrzlinu, ale když to nejde, tak to nejde,“ pokrčila rameny mladá žena. „Žádný problém. Zítra aspoň nemusím řídit,“ culil se pod respirátorem její přítel a vkládal do kufru basu lahvových piv.

Původně měly mít zavřeno jen prodejny nad 200 metrů čtverečních, a to pouze o Velikonočním pondělí. Tento týden však vláda rozhodla i o pátečním uzavření, které platí pro všechny mimo lékáren, čerpacích stanic či obchodů na letištích a nádražích.

Na sobotu a neděli se však protiepidemické opatření nevztahuje a ochody budou přístupné dle běžné otevírací doby.