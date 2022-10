„Dělala jsem na hospodě 30 let! To byly jiné časy. V týdnu i v sobotu narvaný lokál, někdy lidi stáli frontu venku a čekali, až někdo odejde,“ kroutila hlavou Olga Lochmanová. „Jeden syn číšník, druhý kuchař. Nestíhali jsme pot utřít z čela,“ vzpomínala.

V posledních letech ještě ve vesnické hospodě vypomáhala. Raději už ale s manželem zašli posedět na jedno pivo, o víkendu pak na oběd.

„Bylo vidět, že je zle. Lidi nemají peníze,“ shodli se s manželem při jedné z posledních návštěv podniku v minulém týdnu.

Obědů stále méně, a bez pití…

V neděli 25. září U Lochmanů natočili štamgastům poslední pivo. „Rozhodla jsem se, že to ukončím,“ povzdechla si provozovatelka Jana Dvořáková.

Jednoduše si spočítala, že hospoda by je už neuživila.

„Začalo to krachem Bohemia Energy, u které tady byla řada lidí. Přestali chodit, protože jim zvedli zálohy. Neměli na to,“ popisovala zhoršující se situaci.

Během posledních měsíců se spoléhala hlavně na obědová meníčka. Z počtu 80 až 90 obědů ale spadly na 50.

„Obědů bylo méně a méně. Lidé si vybírali nejlevnější jídla. K horkému jídlu si někteří už ani nechtěli dát nic k pití. Signálů bylo více…,“ líčila Jana Dvořáková.

Zatímco tržby během hlavní sezony padaly dolů, náklady v kuchyni i na celkový provoz restaurace rostly.

„Potraviny, elektřina. Plyn máme zafixovaný. Jsme vesnická hospoda a hlavní sezona je pro nás klíčová. Musí vydělat na zimu,“ vysvětlovala.

Nevěřila, že když podnik přežil díky okénkovému prodeji covid, může přijít ještě něco horšího.

„Současná ekonomická krize, inflace, to je děs. Máme už jinou práci, budu dojíždět do Olomouce. Tuto kapitolu jsme ukončili. Majitel restauraci prodává. Co zde bude, to v tuto chvíli nikdo neví. Hospoda těžko,“ dodala smutně.

