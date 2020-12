Brzká ranní otvíračka v šest hodin nemá v Prostějově obdoby.

"Klokana mám už více než dvacet let. Za tu dobu jsem poznal spoustu lidí, každý má svůj příběh. Dříve jsme otevírali už v pět, ale postupně jsme to posunuli. Lidé chodí až po té šesté," říká majitel populární prostějovské nálevny Michal Burget.

Hostem i milionář

"Někdo mi to tady pije. Nejseš to ty novinářu? Zase to mám prázdné, lásko, dej mi ještě jednoho," naoko se rozčiluje u stolu Pavel, kope do sebe dalšího panáka a pokračuje: "Zavřou a bude. Mně je to jedno, já jsem milionář a mám vlastní hospodu. Tak budu chlastat v ní."

Bez hospody bude smutno

"Popravdě nevím, co budu po ránu dělat," krčil rameny jeden z pravidelných hostů Aleš a dodal: "Možná je to ale i dobře…" Hospodský Burget k nucenému uzavření doplňuje: "Myslím, že to bude těžké hlavně pro ty, co jsou sami. V hospodě mají své útočiště, teď nebudou mít kam jít. Z pohledu kšeftu je to nejnevhodnější doba. Ten předvánoční týden bylo v hospodě vždycky plno."

Žízeň bude pořád

"Zavřeno už bylo na jaře, před pár týdny. Člověk se stejně nějak zařídí. Vždycky jsme se domluvili s kamarády a k někomu jsme zašli. Stejně to vidím i v následujících dnech," říkal další z hostů Martin a pokračoval: "Moc ale ta nařízení o uzavření nechápu. V supermarketech je narváno, lidi se tam mačkají, málem perou o vozíky. V hospodě sedíte maximálně ve čtyřech a vadí to."

Dělá na stavbě

"Musel sem si najít brigádu ve stavebnictví, ty peníze co nám stát dává jako náhrady zajistí tak náklady. Musí se topit pořád, zálohy za elektřinu a vodu, odvody na sociální a zdravotní se musí platit pořád," vysvětluje současný stav Michal Burget.

"Uzavření beru jako nutné zlo. Nedá se s tím nic dělat. Spíše mi vadí, že se ta nařízení vydávají jakoby nahodile a není v tom žádný řád. Navíc tentokrát ani nevíme, kdy budeme moci zase otevřít," uzavřel Burget.