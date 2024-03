Týrání zvířat opět řeší veterinární inspektoři a policie na Olomoucku, kde při kontrole v Loučce objevili zubožené psy a ovce chované v otřesných podmínkách. Zvířata putují do náhradní péče. Nedávno odebraly úřady na Uničovsku dva křížence německé dogy, kteří byli kost a kůže. Postupně se zotavují v útulku Voříšek. Provozovatel azylu za 20 let praxe nepamatuje podobné případy, kterých podle něj v poslední době přibývá.

V Loučce na Litovelsku objevili týrané psy a ovce chované v naprosto nevyhovujících podmínkách. Vlevo zubožená německá doga zabavená spolu s dalším křížencem tohoto plemene na Uničovsku | Foto: Státní veterinární správa a Útulek Voříšek

V Loučce na Litovelsku v těchto dnech zasahovali inspektoři Státní veterinární správy (SVS) na podnět policie. Při kontrole zjistili, že chovatel má v domě 15 psů - čtyři dospělé křížence, 11 štěňat. Venku na dvoře pak našli dvě neoznačené ovce a dvě jehňata.

„Většina psů byla ve špatném výživném stavu. U všech psů bylo zjištěno silné zamoření blechami, znečištění srsti výkaly a močí. Štěňata byla vyhublá a měla vnitřní parazity,“ popsal mluvčí SVS Petr Vorlíček.

Psi podle inspektorů obývali v všechny prostory domu, kde většina podlah, stěn a nábytku byla potřísněna výkaly a močí. Interiér silně páchl čpavkem.

Zvířata neměla žádné suché a čisté místo pro ležení a spánek. Psi se v hrozných podmínkách navíc nekontrolovatelně množili. Chovatel v době kontroly navíc neměl k dispozici žádné krmení.

„Ovce byly chovány v okolí domu, mezi odpady a nebezpečnými předměty, o které se mohly poranit. V době kontroly měly ovce jako krmení k dispozici jen absolutně nevhodné těstoviny, žádné seno ani vodu. Byly ve zhoršeném výživném stavu, jevily známky apatie a měly nadmutá břicha,“ sdělil Vorlíček.

Veterinární inspektoři navrhli zvířata bezodkladně přemístit do náhradní péče a úředníci odboru životního prostředí v Litovli rozhodli o předběžné náhradní péči. „Policie současně zahájila úkony v rámci vlastního šetření. Ještě téhož dne ve večerních hodinách byla zvířata převezena do náhradních chovů,“ informoval Vorlíček.

Útulek: To jsme ještě nezažili

Před měsícem zasahovali inspektoři a policie na základě podnětu v obci na Uničovsku, kde majitel týkal křížence německé dogy. Zhruba sedmiletí psi žili v otřesných podmínkách a byli ve zuboženém stavu, museli být hospitalizováni na veterinární klinice.

Psů se ujal útulek Voříšek v Čechách pod Kosířem.

„Argo a Bongo byli v hrozném stavu. U Bonga jsme se báli, že nepřežije. Strádali hladem, Bongo byl plný boláků, hnisu, kost a kůže,“ popisoval stav vedoucí útulku Leopold Dostál.

„Bylo to velmi náročné, ale oba už se postupně zotavují. Co je důležité, že člověku pořád věří, nejsou agresivní vůči lidem, takže je dobrá šance, že najdou nový domov, jakmile se zcela uzdraví,“ dodal.

Podle Dostála v poslední době přibývá případů týrání zvířat.

„Za 20 let, co provozujeme útulek, jsme nezažili, co se děje teď,“ poukázal. „Lidé nemají peníze, nejsou ochotni investovat do léčby, pokud je pejsek nemocný, je pro ně jednodušší se ho zbavit,“ uvedl.

Do útulku nedávno přijali třetí dogu, jejíž majitel se psa zbavil kvůli tomu, že zvíře onemocnělo a vyžadovalo nákladnou operaci. „Stála 40 tisíc korun. Psa jsme zachránili,“ dodal Dostál.

Kdo by chtěl podpořit péči o zvířata v útulku v Čechách pod Kosířem nebo se stát patronem Bonga nebo jiného týraného zvířete, najde bližší informace na webu útulku.