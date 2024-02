Obrovskou vlnu emocí vyvolal případ týraného psa, kterého někdo u Libiny opakovaně střelil vzduchovkou do hlavy a pak ještě živého zahrabal na odlehlém místě.

Olomouc-týrání psa Libina | Video: Unie práv zvířat

O víkendu tam zcela vysílené zvíře nalezl kolemjdoucí. Díky zvířecím záchranářům a ochotným dárcům se mu dostalo odborné veterinární péče. Případem se zabývá policie.

Otřesný případ týrání řeší pracovníci Unie práv zvířat od sobotního odpoledne, kdy se na ně obrátil muž ze Šumperska. Ten při procházce u Libiny (zhruba 10km severně od Uničova) nalezl těžce poraněného psa ležícího v hromadě hlíny.

„Je to doslova děsivá a zároveň velmi emotivní záležitost, protože pejskovi se podařilo vyhrabat se z vlastního hrobu. Krvácel na několika místech, na hlavě měl střelná poranění a podlitiny na krku. Zřejmě jej někdo uvázal ke stromu a z bezprostřední blízkosti na něj střílel ze vzduchovky. Že byl týraný i v minulosti, je zřejmé také z toho, že by s ohledem na rasu měl mít okolo pětačtyřiceti kilogramů a má o sedmnáct kilo méně,“ pozastavila se nad zdravotním stavem zuboženého zvířete předsedkyně spolku Unie práv zvířat Diana Šlechtová.

Pozor na gang z Olomoucka, příběhů uhynulých štěňat přibývá

Pro poraněného a zcela apatického psa do Libiny na Šumpersku v sobotu vyjely členky olomoucké pobočky Unie práv zvířat Magdaléna Huserová a Barbora Vašíčková.

Zvíře si od nálezce převzaly, naložily do auta a převezly na veterinární kliniku v Litovli, kde se mu dostalo odborného ošetření.

„Pes byl celý od krve a kompletně obalený blátem. Při vyšetření se zjistilo, že má hlavu i tlamu doslova prostřílenou diabolkami. Je podvyživený a má záněty v očích, uších i na tlapkách. V sobotu večer jsme jej převáželi na kliniku do Brna, kde je stále hospitalizován,“ popsala Magdaléna Huserová s tím, že léčba bude poměrně nákladná.

Utýraný pes ve Šternberku, měsíce hladověl a žíznil. Chovatelku stíhají

Vlna pomoci i šetření policie

Na sociálních sítích vyvolal tento případ obrovskou vlnu emocí. Lidé se semkli a na záchranu psa v krátké době poslali několik desítek tisíc korun.

„Těší nás, že se tak rychle povedlo vybrat potřebný obnos, pejsek má díky dárcům naději na uzdravení a lepší život. Zaplatíme také právníky, aby celá věc vyústila do spravedlivého konce a viníci byli potrestáni. Je to nejhorší případ, co jsme kdy řešili,“ dodala Magdaléna Huserová.

Bulteriér přivázaný před útulkem v Olomouci do rána uhynul. Případ řeší policie

Při veterinárním ošetření se podle ní zjistilo, že pes má čip a také svého majitele. Kvůli podezření z týrání zvířete se už případem zabývají policisté.

„Okolnosti už prověřují kriminalisté ze Šumperka, čekáme také na zpracování lékařských zpráv z veterinárních klinik,“ sdělila policejní mluvčí Tereza Neubauerová.