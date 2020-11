Spolupráce bude v nejbližších dnech pokračovat v rámci konzultací a na případné další návštěvě v armádním zdravotnickém zařízení se obě strany domluví v příštím týdnu. Příslušníci Národní gardy z Texasu a Nebrasky zůstávají v České republice do 24. listopadu.

„Není to tak, že by okamžitě museli nastoupit do naší nemocnice a pomáhat, to rozhodně ne, my máme personálu dost. Nabídli nám některé zkušenosti s testováním a my jsme jim zase nabídli zkušenosti v rámci organizace práce a spolupráce na úrovni regionálních nemocnic, což podle nich není obvyklé. Ani v Texasu,“ sdělil Deníku ředitel vojenské nemocnice Martin Svoboda.

„Shodli jsme se, že budeme ve spojení a pokud bude další návštěva v nemocnici, domluvíme se operativně,“ dodal.

Zkušeným zdravotníkům z USA se líbila medicínská i organizační praxe, také vybavení.

„Myslím, že to předčilo jejich očekávání. Velmi oceňovali způsob, jakým péči poskytujeme. Máme nejmodernější způsob léčby, který je zatím známý, to je i díky vynikající úrovni české medicíny,“ uvedl Svoboda.

Podobné postupy

Do Olomouce po poledni přijeli jeden lékař intenzivista, dva asistenti lékaře, kteří v USA mohou samostatně provádět některé úkony, které jsou v Česku vyhrazeny pouze lékařům, dále dvě sestry a jeden logistický pracovník.

Lékaři se shodli, že léčebné postupy jsou podobné v USA i ČR.

„Zaujalo je, jak léčíme plicní selhávání,“ dodal ředitel.

Vojenští zdravotníci diskutovali o používání rekonvalescentní plazmy a způsobu testování pacientů.

„Antigenní testy používají ve větší míře než PCR testy. Jednak kvůli ceně, ale hlavně kvůli rychlosti,“ poukázal Svoboda.

V USA již podle Svobody mají data z výzkumu provedeného na velkém počtu pacientů, kdy zjišťovali, zda nejenom pozitivita antigenního testu, ale i negativita odpovídá testu PCR – v ČR je to zatím s otazníkem.

„Vychází jim to poměrně dobře i ve smyslu negativity. Chybu považují za tolik nízkou, že jim stojí za to jít cestou antigenních testů,“ popisoval ředitel.

Chválili organizaci i sestry

Americkým zdravotníkům se podle ředitele vojenské nemocnice velice líbila organizace práce na úrovni kraje, spolupráce napříč nemocnicemi.

„Líbil se jim způsob dopravy pacientů mezi odděleními, kooperace na úrovni integrovaného záchranného systému. Velmi ocenili i to, jak jsou naše sestry vycvičeny v používání ochranných pomůcek, že to není úplně obvyklé,“ popisoval ředitel nemocnice.

Zkušení zdravotníci z Texasu a Nebrasky, covidem značně postižených regionů, chválili olomoucké kolegy v nemocnici bez infekčního oddělení, jak do vysoké kvality během krátké doby zadaptovali standardní oddělení i ARO.

Čísla jsou pozitivní, zvládneme to

V olomoucké vojenské nemocnici i přes vysoké počty covid pozitivních pacientů a nemocnost personálu neodkládali operace, které bylo nutné provést, což také američtí zdravotníci kvitovali. Stejně jako krátkou dobu hospitalizace na standardní covidové jednotce – v průměru 6,9 dne.

Ve Vojenské nemocnici Olomouc bylo ve čtvrtek odpoledne 22 pacientů na standardním lůžku a 5 na intenzivním.

„Ráno bylo na standardních 31. Pacienti se uzdravují, čísla jsou pozitivní. Zvládneme to,“ zdůraznil Svoboda.

„I sami s našim národním systémem. A když nám Američané pomůžou radou nebo skutkem, může to být jenom lepší,“ uzavřel.

V nemocnici bylo ve čtvrtek 15 covid pozitivních zdravotníků na neschopence, kolem 50 je již vyléčených.

Mohou jen do armádního zařízení

Česká republika požádala o zahraniční pomoc s covidem. S americkou stranou jednala o příjezdu 28 vojenských lékařů a zdravotníků, kteří mají zkušenosti s bojem proti covidu z USA. Podle české legislativy není možné, aby pracovali v jiném než armádním zdravotnickém zařízení.

Vedle Američanů dorazil také tým z Velké Británie, který má sloužit ve Vojenské nemocnici Brno. V Praze působí dva lékaři z Německa.