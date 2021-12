„V Olomouckém kraji je úroveň přenosu onemocnění Covid-19 stále na úrovni komunitního přenosu, avšak ve srovnání s předchozím obdobím nedochází k nárůstu nových případů. Situace přesto zůstává nestabilní a je potřeba ji nepodceňovat,“ informovala v pátek mluvčí Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje Markéta Koutná.

Za období od 26. listopadu do 2. prosince eviduje KHS 9 551 osob s pozitivním výsledkem testu. V předchozích 7 dnech to bylo celkem 11 099.

Reprodukční číslo R za posledních 7 dní v kraji pokleslo na 0,97. Relativní pozitivita diagnosticky indikovaných testů dosahuje 43,2 procenta. To je sice pokles, ale stále to svědčí o vysoké virové náloži v populaci.

Epidemiologická zátěž podle KHS mírně klesla ve všech věkových kategorií s výjimkou dětí do 5 let. U seniorů nad 65 let přibylo za sledované období 933 covid pozitivních.

Pokles je vidět i ve školách.

„K určité stabilizaci situace došlo od minulého týdne i ve školách a školských zařízeních, ve kterých se počet řešených škol i zjištěných případů nezvýšil,“ informovala Koutná.

KHS řešila v období od 26. listopadu do 2. prosince výskyt covidu ve 278 školách a školských zařízeních. Karanténní opatření přijali v celkem 283 třídách, u kterých ředitelé potvrdili jejich uzavření pro prezenční výuku.

„KHS i nadále apeluje na osobní odpovědnost každého občana při dodržování základních hygienických pravidel jako je řádné nošení adekvátní ochrany dýchacích cest, důkladné mytí rukou a dodržování rozestupů. Každý, kdo se necítí dobře, by měl omezit své kontakty a nechat se preventivně vyšetřit na nejbližším odběrovém místě, a tím zabránit případnému šíření nemoci,“ zdůrazňovala mluvčí KHS.