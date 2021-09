O dobrou muziku se po oba festivalové dny starala řada kapel. V sobotu večer, na závěr Tvargle festu, zaplnili amfiteátr slovenští No Name se svými veleúspěšnými hity.

Pořadatelé svátku tvarůžku a piva připravili pro zájemce doprovodný program. Pobavila například soutěž v pojídání tvarůžkových kremrolí. Zájem byl o exkurzi do velkobystřického minipivovaru.

„Jako druzí výrobci tvarůžků, po loštické společnosti, jsme chtěli nabídnout lidem festival jako oslavu tvarůžků a dobrého piva. Lidí přišla spousta. Tato kombinace má zjevně hodně fanoušků, kteří si u nás našli to svoje,“ poznamenal Kapsia.

