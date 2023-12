Bude přitom procházet velmi nízko pod nadložím.

„Tunel Homole je složitá stavba a kvůli tomu, že musíme zachovat nahoře reliéf krajiny a nemůžeme udělat hloubený tunel, musíme jít cestou raženého tunelu. Je tam obrovské množství variant, jak tunel postavit,“ přiblížil Mátl důvody, proč stavbu tunelu vyjmuli z dálničního úseku a bude se stavět samostatně.

Aktuálně stále probíhá hodnocení nabídek firem, které mají o zakázku za zhruba dvě miliardy zájem.

Sdružení firem Eurovia CS, TuCon a Eurovia SK je nejblíže vítězství. Právě oni nabídli nejnižší cenu, a to 1,754 miliardy korun. Výběrové řízení však ještě není uzavřené. A bude na vítězi tendru, jak si se složitou stavbou poradí.

„Rozhodli jsme se, že tunel necháme projít režimem Design & Build za využití Smaragdové knihy Fidic, což je speciální kniha na tunely, která se vydává v Anglii. Ať přijdou zhotovitelé se svými zkušenostmi a navrhnou co nejoptimálnější technické řešení. Sami jsme se báli, abychom v projektu neudělali chybu, nějaký nedostatek, který by se svezl na nás. Je to cesta jak využít know-how dodavatelů na velmi složité a komplikované stavbě,“ doplnil Mátl.

Vrch Homole (vlevo) ve směru od Chrudimi, dálnice podejde státovku I/17 na vrcholu 'esíčka' v pozadí.Zdroj: mapy.cz

Dětřichov je krásný normální tunel

Na dálnici D35 v Pardubickém kraji je v plánu výstavba dvou tunelů. Paradoxně právě Homole se svými 800 metry je daleko náročnější než tunel Dětřichov, který bude mít téměř čtyři kilometry.

„Dětřichov je krásný normální ražený tunel. To všichni umí a není tam žádný problém. Zato u Homole je těch metod obrovské množství, aby se nepropadla silnice I/17, pod kterou tunel povede. To nadloží tam není nijak vysoké, má jen několik metrů. Nejdříve se musí vytvořit betonová deska a teprve pak razit tunel,“ uvedl Mátl.

Hloubený tunel nebyl u Vysokého Mýta možný, a to kvůli životnímu prostředí. V oblasti se totiž nachází chráněná oblast přirozené akumulace vod Východočeská křída, kvůli které se musí při stavbě jednat opatrně. Ředitelství silnic a dálnic počítá se šetrnou technologií a opatřeními, která minimalizují dopad na kvalitu vody.

Tunel povede pod silnicí I/17 mezi Chrudimí a Zámrskem pod vrchem Homole, asi kilometr od kruhové křižovatky u Zámrsku na pětatřicítce. Ředitelství silnic a dálnic vybírá zhotovitele, který má příští rok začít se stavbou. Pokud vše půjde podle plánu, řidiči by tunelem měli jezdit od roku 2026.

„Doufejme, že všechno půjde co nejrychleji, protože my se skoro modlíme, aby dálnice už byla hotová. Průjezdnost Vysokým Mýtem je to nejhorší, co tady v okolí můžete zažít,“ řekl před časem bývalý starosta Vraclavi Oldřich Koblížek.

Tunel budou tvořit dvě jednosměrné tunelové trouby o délkách 525 a 569 metrů, částečně se budou hloubit, zčásti razit ve skále. Oba tubusy budou propojeny dvojicí průchozích propojek, každá bude dlouhá 17,5 metru. Výška nadloží v raženém úseku se pohybuje od 8,5 do 24 metrů.

Vystupující lem portálů tunelu bude proveden v bílém pohledovém betonu. Na západní straně vznikne také samostatný provozně-technický objekt jednoduchého kvádrového tvaru s bílou omítkou. Oplechování, ostatní ocelové části jako vrata, rámy otvorů a ventilační mřížky budou zhotoveny v šedém provedení.

Součástí stavby jsou také plochy před portály pro případ nutnosti zásahu složek integrovaného záchranného systému se služebními sjezdy.

Zdroj: Město Vysoké Mýto