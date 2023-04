Záhony plné pestrobarevných letniček a další květiny v nádobách letos opět rozzáří prostranství před olomouckou tržnicí. Výstaviště Flora, které areál od loňského jara spravuje, připravuje několik vylepšení.

Úpravy olomoucké tržnice, březen 2023 | Foto: Deník/Magda Vránová

V areálu tržnice aktuálně probíhá renovace betonových stolů, které procházejí čištěním, povrchovou úpravou a zakonzervováním.

„Díky tomu bude jejich životnost prodloužena o nejméně deset či patnáct let. Připravujeme také vylepšení prostoru okolo buňky správce tržiště a toalet i proměnu místa podél cyklostezky, které dosud pokrývá štěrk. Postupně tam vznikne štěrkový trávník,“ popsala ředitelka výstaviště Eva Fuglíčková.

Na olomoucké tržnici renovují stoly. První Selské trhy začínají v sobotu

Olomoučané se opět mohou těšit na záhony plné barevných letniček. Nebude chybět ani takzvaný green point, místo s lavičkami a květinami ve velkých nádobách, které bude kolemjdoucí lákat k posezení.

„Celému prostoru by velmi prospěla výsadba dalších stromů. Měla by proto vzniknout nějaká krátkodobější koncepce, kterou bychom postupně začali realizovat. Město má záměr vypsat na toto území architektonickou soutěž, to však bude záležitost na delší dobu,“ vysvětlila Eva Fuglíčková.

FOTO: Proměna tržnice. Takhle to teď na ní kvete

Výstaviště Flora Olomouc zvelebuje tržnici od jara loňského roku. Úpravami tam od té doby prošlo parkoviště, toalety i zázemí pro trhovce. Přibyly také nádoby na letničky, letničkové záhony, lavičky a nechybí ani pítko.