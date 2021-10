Magistrát na konci září zveřejnil záměr prodloužit změnou stávající smlouvy dobu nájmu plochy u historické budovy tržnice v Kateřinské ulici směrem k Šantovce, kde se nachází a zhruba 100 let funguje tradiční zelný trh.

Pozemky má v pronájmu společnost Tržnice Hopa, podnikatele Richarda Morávka. Ta v druhé polovině srpna obdržela od magistrátu sdělení k ukončení smlouvy o nájmu s výzvou k odstranění stánků, buňky správce, WC a veškerého oplocení a zábran, a to do konce výpovědní doby, tedy do 16. října.

„Na výzvu jsme reagovali obratem a město vyzvali k jednání, kde by se ujasnilo, jaké části našeho majetku a za jakých podmínek máme případně ponechat na pozemku. Je zřejmé, že bez infrastruktury tržiště v lokalitě nadále nemůže fungovat,“ sdělil již dříve Petr Hlávka, mluvčí společnosti.

Město ujistilo, že provoz tržiště před Dušičkami neutne a s nájemcem bude jednat o prodloužení doby nájmu minimálně do začátku listopadu.

„Měli jsme jednání s provozovatelem tržnice, společností Tržnice Hopa, a jako vhodné řešení se jeví prodloužit termín do konce ledna, aby mohly proběhnout i vánoční trhy a společnost následně měla i dostatek prostoru na vyklizení. Shoda na tom byla, rada záměr schválila a nic by nemělo bránit tomu, aby to tak skutečně dopadlo,“ uvedl náměstek olomouckého primátora Matouš Pelikán.

O prodeji pozemků se neuvažuje

Samotné prodloužení smlouvy by měla schválit rada města počátkem příštího týdne. Mělo by být také schváleno vypsání koncesního řízení na nového nájemce plochy, kde fungují zelný trh a provizorní parkoviště.

O prodeji pozemků město neuvažuje. Trh s regulovaným nájemným pro malopěstitele chce město do budoucna zachovat.

Podmínky využití cenné lokality, která je v současnosti spíše ostudou krajského města, nastaví územní studie, která jde do detailů a řešit má i kvalitu dlažby, zeleně či podobu zastínění prodejních stánků.

„Snahou je nastavit parametry tak, aby veřejný prostor byl kvalitní. Jedná se o vstupní bránu do památkové rezervace,“ poukázal již dříve náměstek Pelikán.

Koncesní řízení zřejmě neskončí dříve než v únoru. Na jaře by již mohlo tržiště mohlo fungovat pod novým provozovatelem, byť zřejmě v nějakém provizorním režimu, protože kompletní revitalizace lokality může rok i dva trvat.

"Velmi málo prostoru"

Se třemi zájemci již město vedlo předběžné tržní konzultace. Dva z nich, které oslovil Olomoucký deník, poukázali na to, že architektonická studie dává velmi málo prostoru a předurčuje soukromému investorovi jak prostorové řešení, tak i faktické provedení rekonstrukce tržnice. Investice přitom může překročit i 20 milionů korun.

Podle náměstka primátora město počítá s dlouhodobým pronájmem plochy na dobu 20 až 25 let. Smlouvu podle něj nepůjde ze strany vlastníka jednoduše ukončit. Nový nájemce bude mít garanci ekonomické návratnosti investice.