Radnice, která by chtěla celému prostoru dát kvalitnější podobu, hledá nového provozovatele i investora revitalizace. K dohodě se zájemci o proměnu a modernizaci areálu, včetně současného nájemce, však v minulosti nedošlo. Jaký je jejich pohled? A jak bude vypadat příští sezona olomouckých trhů?

Vyženou nás a konec?

„Máme vše napěstované. Dušičky jsou kšeftem sezony. To je snad schválnost! Vloni jsme všechno vyhodili kvůli covidu. Letos pro to, že se někdo nedomluvil? A co bude s tržištěm dál? Takové plány všichni měli. Nic z toho. Vyženou nás a konec,“ postěžoval si v sobotu Olomouckému deníku zástupce čtvrté generace trhovců.

Mezi stánky ráno proudily davy lidí. Jako každou sobotu a středu. V nabídce pěstitelů byla tradičně spousta čerstvé zeleniny, ovoce či květiny.

Studie a projekty, bez úspěchu

Tržiště má v pronájmu společnost Tržnice Hopa podnikatele Richarda Morávka.

Ta v druhé polovině srpna obdržela od majetkoprávního odboru magistrátu sdělení k ukončení smlouvy o nájmu s výzvou k odstranění prodejních stánků, buňky správce, WC a veškerého oplocení a zábran, a to do konce výpovědní doby, tedy do 16. října.

„Na výzvu jsme reagovali obratem a město vyzvali k jednání, kde by se ujasnilo, jaké části našeho majetku a za jakých podmínek máme případně ponechat na pozemku. Je zřejmé, že bez infrastruktury tržiště v lokalitě nadále nemůže fungovat. Chceme mít jistotu, že jsme z naší strany udělali maximum proto, aby tato situace nenastala,“ uvedl Petr Hlávka, mluvčí společnosti.

Firma vloni podala výpověď smlouvy s roční lhůtou. Končí 16. října.

Podnikatel v lokalitě počítal s investicí v řádu desítek milionů korun. Území chtěl revitalizovat a dotvořit spojnici mezi historickým jádrem a budoucí moderní „čtvrtí“ Šantovka.

„Postupem času jsme připravili několik verzí studií a projektů řešení území. Chtěli jsme převzít odpovědnost za celoroční zajištění provozování tržnice s řadou nových služeb a atraktivních akcí. Neuspěli jsme,“ shrnul uplynulých deset let Hlávka s tím, že se nepodařilo najít společnou řeč s městem.

O prodeji město neuvažuje

V současnosti je na stole návrh koncesního řízení s cílem najít nejen nového provozovatele tržiště, ale i investora celkové revitalizace. O prodeji pozemků soukromému investorovi město neuvažuje.

Podle náměstka primátora Matěje Pelikána by vyhledávané olomoucké tržiště ve stávající podobě nemělo skončit před Dušičkami. S nájemcem o tom chce město jednat.

„Na naší straně je dohoda a budeme jednat s provozovatelem, že by vyklizení začalo třeba až 3. listopadu,“ reagoval na kritiku trhovců.

Koncesní řízení podle náměstka radnice připravuje a do konce září by již měla být schválená územní studie, která nastaví podmínky využití lokality. Samotná soutěž by mohla být vyhlášena v listopadu či prosinci.

"Kvalitní veřejný prostor"

Na jaře by již mohlo tržiště opět fungovat pod novým provozovatelem, byť zřejmě v nějakém provizorním režimu, protože kompletní revitalizace lokality může rok dva trvat. Pokud se ovšem nového nájemce podaří městu najít.

„Celý proces řešení nového nájemce je komplikovaný zejména z toho důvodu, že chceme, aby byly zachovány zeleninové trhy. Nejen co do sortimentu, ale i s regulovaným nájemným, jež umožňuje malopěstitelům svoje produkty prodávat,“ popisoval náměstek Pelikán.

To ale nebude jedinou podmínkou. Limitů je více a v podstatě připravená územní studie jde do detailů. Řešit má například kvalitu dlažby, zeleně či podobu zastínění prodejních stánků.

„Snahou je nastavit parametry tak, aby veřejný prostor byl kvalitní. Jedná se o vstupní bránu do památkové rezervace,“ poukázal náměstek.

Zájemci: Podmínky byly nepřijatelné

S případnými zájemci již město vedlo předběžné tržní konzultace týkající se podmínek budoucího koncesního řízení.

Těm se nelíbí, že architektonická studie dává velice málo prostoru a předurčuje soukromému investorovi jak prostorové řešení, tak i faktické provedení rekonstrukce tržnice. Neakceptovatelná je podle nich uvažovaná pětiletá délka koncese, která podle nich vůbec neodpovídá rozsahu investic.

„Celkově městem uvažovaná koncepce a podmínky provozování neumožňují naplnit náš dlouhodobý záměr realizovat v lokalitě tržiště na špičkové úrovni. Za těchto podmínek nepovažujeme za možné se vůbec koncesního řízení zúčastnit,“ reagoval za podnikatele Morávka mluvčí Petr Hlávka.

Podobně to vidí i další potenciální investor a vlastník historické budovy Pavel Široký. Objekt v Kateřinské ulici, někdejší jatka, koupil podnikatel v roce 2019 za 40 milionů korun s vizí, že mu vdechne život a promění nevzhledné okolí.

Budovu nakonec jen vyčistil. Bez dlouhodobého pronájmu sousedních pozemků podle něj nedává investice smysl.

„Objekt prodáváme. Podmínky, jak byly předloženy, nejsou akceptovatelné. Rozhodli jsme se dát šanci někomu jinému,“ uvedl podnikatel.

Město: Počítáme s delší dobou pronájmu

Podle náměstka primátora ale město počítá s dlouhodobým pronájmem. Tři až pět let, jak hovoří o podmínce podnikatelé, podle něj ze strany města nepadlo.

„V pracovní skupině názor převládl 20 až 25 let,“ upřesnil Pelikán.

Smlouvu podle náměstka nepůjde ze strany vlastníka jednoduše ukončit. Nový nájemce bude mít garanci ekonomické návratnosti investice.