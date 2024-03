Pestrobarevné primulky, macešky a narcisky, bylinky nebo zeleninovou sadbu si už zase mohou Olomoučané nakoupit na městském tržišti. Areál po zimě postupně ožívá, ve středu tam jarní květiny k řezu i do truhlíků a sazeničky salátů, zelí, kedluben či brokolice nabízelo hned několik regionálních zahradnictví.

Na olomouckou tržnici se po zimě opět vracejí prodejci květin a zeleniny. 13. března 2024 | Video: Vránová Magda

Jarní květiny a zeleninovou sadbu na městské tržnici tradičně nabízí zahradnice Marta Galková.

„Prodávám tady snad odjakživa, minimálně čtyřicet let to už bude. Celý život jsem pracovala v podniku Lotos. Manžel dělal ve výzkumáku a po práci jsme společně ještě pěstovali zeleninu na přilepšenou. Vydrželo nám to dodnes, co bychom jinak v důchodu dělali, na sezení u televize nás neužije. Pěstování květin a zeleniny je náš velký koníček,“ usmívala se Olomoučanka.

Betonové stoly měla plné barevných petrklíčů, narcisek, sedmikrásek a lidé u ní nakupovali také sazeničky salátů, zelí, kedluben a brokolice. Ceny byly téměř stejné jako v loňském roce.

Například petrklíče za 25 až 30 korun, narcisky k výsadbám do truhlíků a nádob za 40 korun a zeleninová sadba stojí pět až šest korun za kus.

„Ceny jsme museli trošku zvýšit, ve skleníku topíme plynem a přestože letos nebyla žádná velká zima, platili jsme za plyn dvakrát tolik. Saláty jsme do skleníku vysévali mezi vánočními svátky a dnes už jsem je nabídla prvním zákazníkům,“ dodala Marta Galková.

Velký výběr má také Miroslav Bartel z Majetína na Olomoucku. Zahradnictví v minulosti převzal po rodičích, ti na tržnici své výpěstky nabízeli dlouhá léta.

„Prodávám tady přes dvacet let. Sezonu začínám v březnu přísadou salátu, květáku, zelí, kapusty a z květin mám několik druhů macešek a primulí. Lidé si už u mě mohou koupit také sadbu jahod, bylinky, rebarboru, cibuli sazečku nebo brambory. Ceny mám stejné jako loni,“ řekl zahradník s tím, že macešky nabízí po patnácti korunách za kus, sazeničky salátu za pět až šest korun a ostatní zeleninovou sadbu má po šesti či sedmi korunách.

O provoz městského tržiště se od února 2022 stará Výstaviště Flora Olomouc.

„Letos opět počítáme s oblíbenými letničkovými záhony a osázením nádob květinami. Olomoučané se mohou těšit na selské trhy a tematické dny,“ sdělila již dříve ředitelka Eva Fuglíčková.