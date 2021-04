Hned po šesté hodině ráno vyrazila se svými výpěstky na trh Marta Galková z Olomouce. Než rozložila na betonové stoly všechny plastové bedýnky a plata s voňavými bylinkami, květinami a přísadami, nějakou dobu to trvalo.

„Mám tady bylinky, květiny vhodné do truhlíků a samozřejmě zeleninovou přísadu. Hlavně různé druhy salátů, kedlubny, brokolici, květák, petržel nebo třeba celer,“ vyjmenovala část z pestré nabídky pěstitelka.

Na olomoucké tržnici prodává už mnoho let. V minulosti se pěstování zeleniny a květin věnovala jen ve volném čase, později naplno.

„S manželem jsme oba z oboru. Já jsem dříve pracovala ve firmě Lotos, kde se ve velkém pěstovaly květiny. Muž byl zaměstnán ve výzkumném ústavu zelinářském. Chodili jsme do práce a po práci rovnou na zahradu a pak s výpěstky do trhu. Na tržnici v Olomouci prodávám už padesát let, strávila jsem tady kus života,“ poznamenala vitální seniorka.

S následky koronaviru se v loňském roce pěstitelé květin a zeleniny podle ní vyrovnali o něco lépe než letos.

„Loni jsme mohli prodávat až do začátku března, takže nám téměř žádné zboží nezůstalo. Letos jsme ale do trhu dlouho nemohli. Přísady se nám mezitím ve skleníku ´vytáhly´, přerostly a nebyly už k ničemu. Museli jsme to všechno vyházet na kompost, nemohli jsme bohužel nic jiného dělat,“ popsala Marta Galková.

Na tržiště se už po dlouhé pauze těšila, lidé jí chyběli. Proti koronaviru se nechala očkovat hned, jakmile to bylo možné.

„Už jsem věková kategorie sedmdesát plus, tak jsem na nic nečekala a honem jsem se zaregistrovala. Dostala jsem obě dávky, z nákazy už strach nemám. Uvidíme, jak to bude na tržnici fungovat, zatím smí být obsazená jen čtvrtina prodejních stolů a musejí se dodržovat opravdu velké rozestupy. Teď je nás tady jen pár, ale omezená kapacita stolů pak určitě nebude stačit. V sezoně vždycky bývají obsazené všechny,“ podotkla trhovkyně.

Zákazníci se k ní pro zeleninové přísady, bylinky a pestrobarevné pelargonie jen hrnuli a bylo vidět, že mnozí ji za ta léta znají a nakupují u ní pravidelně.

„Člověka potěší, když si k němu lidé zase přijdou pro kytičky nebo přísadu. Mít v dnešní době zahradnictví, to jsou galeje a práce od nevidím do nevidím. Náklady na vytápění skleníku, hnojiva, ochranné postřiky i substráty pořád rostou. To musíte mít opravdu rád, bez toho to dělat nejde. Já se kolikrát jdu ještě pozdě večer, s baterkou, podívat do skleníku, jak na tom ty naše rostlinky jsou. Když vidím, že bazalka zase o kousek ´poskočila´, mám z toho radost a hned se mi líp usíná,“ dodala s úsměvem Marta Galková.