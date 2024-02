Zajímavou proměnu pozemků v areálu městské tržnice slibovala studie, kterou městu před dvěma lety předložil olomoucký podnikatel Jaromír Zavřel. Společně se svým týmem a architekty připravil koncept na celoroční využití volných ploch mezi současným tržištěm a parkovištěm. Nechyběl tradiční sobotní trh, zázemí pro gastro, ale i kulturní a volnočasové aktivity.

Vizualizace celoročního využití plochy olomoucké tržnice. Koncept teamu Contayner Tech, s.r.o. | Foto: Jaromír Zavřel, se svolením

Když koncem roku 2021 vybíralo město Olomouc nového nájemce tržiště, byl olomoucký podnikatel Jaromír Zavřel jedním ze zájemců.

„Účastnili jsme se tržních konzultací, ale nakonec jsme v koncesním řízení nabídku nepodali. Investice do celého území byly neúměrně vysoké, nájem také a ekonomicky to tehdy nedávalo žádný smysl,“ vzpomněl Jaromír Zavřel.

Z ostudné benzinky v Olomouci vzniká parádní burgrárna. Je spojená s Pohlreichem

Poté, co město koncesní řízení zrušilo a od února 2022 se správcem tržiště stalo Výstaviště Flora Olomouc, nabídl výstavišti spolupráci.

„Chtěli jsme vytvořit společný koncept pro různé věkové a zájmové skupiny. Své by si tam našli návštěvníci tradičních trhů, ale i mladá a střední generace. Studie počítala s dočasnými stavbami z kontejnerů, které budou obloženy dřevem, doplněné zelení a celoročně využité po dobu dalších pěti až deseti let,“ popsal Jaromír Zavřel, majitel komunikačního butique a autor projektu olomouckého kempu Krásná Morava.

VIDEO: Podnikatel Jaromír Zavřel v roce 2022 připravil studii na využití volných pozemků v areálu olomoucké tržnice

Zdroj: Vránová Magda

Výstaviště se stavělo pozitivně

Studie byla dokončena v květnu 2022, v dočasných kontejnerových stavbách měla fungovat například virtuální realita pro zábavu i vzdělávání. Součástí byla také odhlučněná hudební zkušebna, gastro, zázemí pro pořádání workshopů a malé květinářství.

Vizualizace celoročního využití plochy olomoucké tržnice. Koncept teamu Contayner Tech, s.r.o.Zdroj: Jaromír Zavřel, se svolením

„Vše jsme projednali s památkovým ústavem a útvarem hlavního architekta. Hotovou studii jsme představili vedení výstaviště, k záměru se stavělo pozitivně. Pak jsme podali žádost o pronájem ploch s cílem uspořádat komorní vánoční trhy s kluzištěm a kulturním programem a vyzkoušet si, jak by to tam mohlo fungovat. Dozvěděli jsme se, že pozemky má pronajaté pořadatel vánočních trhů. Pro nás už pak nemělo smysl investovat do toho další energii, čas a peníze,“ vysvětlil Jaromír Zavřel.

Otřesná vizitka Olomouce. Co s tržnicí? Tady jsou odpovědi koalice i opozice

Už nemáme zájem

Náklady na realizaci se podle něj pohybovaly od 6 milionů korun za nejlevnější verzi až po 15 milionů při nejdražší variantě.

„Jednotlivé části bychom pronajali obchodním partnerům, další příjmy by plynuly z pořádání minifestivalů a kulturních akcí a postupně bychom umořovali počáteční investici. Ze všeho bohužel sešlo, už nemáme zájem to v Olomouci realizovat. Projekt připravujeme v Praze, kam jsme přesunuli naše aktivity. Nicméně městu stále nabízím možnost konzultací s našim týmem i zkušenosti, které jsme získali v rámci zahraničních projektů,“ dodal závěrem podnikatel.

Vizualizace celoročního využití plochy olomoucké tržnice. Koncept teamu Contayner Tech, s.r.o.Zdroj: Jaromír Zavřel, se svolením

Ostudy Olomouce, 4. díl: Měšťanský pivovar

Město osloví všechny

Možnostmi střednědobého využití volných ploch na tržnici se město Olomouc stále zabývá.

„Momentálně se připravuje návrh na využití této lokality. Město osloví všechny zájemce, kteří o její řešení v minulosti projevili zájem a osloví také účastníky koncesního řízení. Pokud bude jejich zájem stále trvat, budeme s nimi znovu jednat,“ sdělila mluvčí radnice Radka Štědrá.

Ostudy Olomouce, 3. díl: Tržnice. Majitel budovu nabídl městu. Co se chystá?