O tehdejší nepříjemné situaci, aktuálním dění v Tršicích i vlastním, pozoruhodném příběhu romského chlapce z Olomouce, si v rámci projektu Deník na návštěvě povídal s Olomouckým deníkem.

Vrátila bych se na úvod k třaskavé kauze, a to vyhazovu učitelky základní školy kvůli domnělému obtěžování chlapců během hygieny na škole v přírodě, což soud smetl, jméno kantorky očistil a výpověď zrušil. Jak jste ji tehdy vnímal vy osobně? Na které straně jste stál?

Vnímal jsem to jako velice negativní věc pro obec. Určitým způsobem to poškodilo i bývalou starostku. Byl jsem součástí kauzy v tom smyslu, že moje dcera byla uvedena ve výpovědi u paní učitelky, aniž bych s tím souhlasil, a pana ředitele jsem upozornil, proč nás neinformoval, že se něco takového mělo stát na škole v přírodě. Bylo toho více, co mě popudilo.

Špatná komunikace, spíše neschopnost komunikace, se táhla sporem od samotného počátku…

Byly pokusy o veřejná jednání, ale ta k ničemu nevedla. Vysvětlení směrem k rodičům a veřejnosti byla nepostačující.

Jak škola funguje nyní? Tehdy odešla celá třída do sousední vesnice. Vrátily se děti zpět do Tršic?

Do šesté třídy šly zpátky sem. Paní učitelka se už nevrátila. Se změnou vedení školy fungují škola i školka velice dobře. Komunikace a lidský přístup je na jiné úrovni, všichni jsou spokojeni, alespoň o žádných stížnostech nevím. Kauza je pro všechny v Tršicích již historií, nikdo se k tomu nevrací.

Aktuálně budujete například sociální bydlení. Je o ně zájem?

Stavba by se měla v nejbližších týdnech zahájit. Jedná se o stávající tři obecní byty, které budou přestavěny na sedm menších bytů. Zájem o byty je větší, než co můžeme nabídnout lidem, kteří tyto byty potřebují vzhledem ke své tíživé finanční situaci. Podmínky přidělení stanovuje dotace, kterou jsme dostali na realizaci projektu. Pořadník máme a neustále se seznam jmen prodlužuje.

Máte řešení?

Ve čtyřpatrovém objektu, kam bychom chtěli přemístit obecní a stavební úřad, bude dostatečný prostor pro vybudování bytů. Chtěli bychom prioritně byty pro seniory bez pečovatelské služby. Vidíme to na cca menších 30 bytů.

Jaké další investice chystáte?

Musíme opravit komunikace. To je bolest. Musíme do nich investovat. Do 10 let, už máme studii, nás čeká splašková kanalizace v místních částech. Chybí nám chodníky v těchto místních částech, které se budu dělat následně.

Zmínil jste kanalizaci: soud se společností Rezidence Hostkovice o proplacení faktury za čištění kanalizace, které mělo proběhnout v roce 2018, je dobojován?

Není. Neuspěli jsme s odvoláním a podali jsme dovolání k Nejvyššímu soudu ČR. V těchto dnech by měl rozhodovat.

V Tršicích tepe spolkový život. Ten značně utlumila a ekonomicky postihla pandemie koronaviru. Jak spolky situaci zvládají? Neskončili někteří?

Spolky nyní podporujeme více než v předchozích letech, ať už jde o rekonstrukce zařízení, které provozují, či akcí, jež organizují. Máme tělovýchovnou jednotu, hasiče, zahrádkáře, chovatele a šikovné seniory. Všem se snažíme pomoci.

Služby, přesněji lékařská péče, jsou aktuálně velký problém, co vím. Již se podařilo sehnat náhradu za pana doktora Závodníka? Máte zubaře? Obvod není malý a ve městě zubaři neberou nové pacienty. Jak vypadá situace?

Špatně. Nástupce nemáme. Přitom pan doktor je ochotný darovat vybavení tomu, kdo by pokračoval. Letos zkusíme nějakou kampaň, musíme někoho sehnat. Lidé jezdí s akutními problémy do fakultky do Olomouce, pro starší občany je i toto problém. Navíc jsme přišli o lékárnu. Oslovovali jsme již velké lékárny, také malé lékárníky, ale nikdo nemá zájem provozovat lékárnu v Tršicích. Obec dokonce zvažovala, že by vzala lékárnu pod sebe a zaměstnala lékárníka. Toho ale nejsme schopni zaplatit. Je po nich velká poptávka a obec není schopna konkurovat platům jinde.

Pozemky k výstavbě rodinných domů jsou? Chystá obec nějaké pozemky?

Zájem je velký. Možnosti však vidíme už pouze v rámci intravilánu. Mimo zastavěnou část už výstavbu nechceme. Charakter obec měnit nebudeme. Tršice o okolí nabízejí lidem poklidný život v pěkné krajině, to je to, proč je nám tady tak hezky a lidé sem chtějí. Vážíme si toho a nechceme to znehodnotit.

Chtěl jsem víc, být užitečný pro ostatní

Na závěr bych si dovolila položit osobnější otázku: Váš životní příběh je pozoruhodný v tom, kam se vypracoval romský chlapec z Olomouce. Co znám některé místní obyvatele, máte i v tomto ohledu v Tršicích respekt. Mohu se zeptat, kde jste bral motivaci a jaká byla vaše dosavadní profesní dráha?

V obci máme středisko výchovné péče pro mládež, která se nezachovala správně. Než jsem nastoupil na obecní úřad, pracoval jsem v místní slévárně, kde jsem začal jako dělník a skončil na pozici projektového manažera. Vzdělával jsem se a pracoval na sobě. Jednou za mnou přišel tehdejší jednatel firmy a požádal mě, zda bych se nemohl podělit o svoji zkušenost s dětmi ve zmíněném středisku. Vážil jsem si toho člověka a on mi dal najevo, že vnímal, jak jsem na sobě makal. Bude to znít asi divně, ale v tu chvíli jsem byl na sebe hrdý. Motivovalo mě to. Chtěl jsem dosáhnout v životě ještě více, být něco platný a užitečný pro ostatní lidi.

A vaše dětství?

Nevyrůstal jsem v žádné vyloučené lokalitě, jak by třeba někoho napadlo. Žili jsme pěkný rodinný život. Maminka nás vedla k tomu, abychom si všeho vážili. Dostali jsme dobrý hodnotový základ do života. V Tršicích, kam jsem se přiženil, žiji od roku 1997, takže obec znám velice dobře a místní lidé zase znají mě.

A kandidoval jste do obecní samosprávy a jako úplný „nováček“ získal vysoký počet preferenčních hlasů…

Velice si toho vážím. Důvěru jsem snad nezklamal.

Vaše volební uskupení nese netuctový název: „Našim dětem“. Jak vznikl?

V reakci na kauzu ve škole. Chtěli jsme to dělat jinak, než tehdejší vedení, a dělat pro budoucno, naše děti.

Změna se podařila?

Co jsme lidem slíbili v roce 2018, plníme aktuálně na 80 procent. Držíme se toho, co jsme nabídli ve volebním programu. Spousta věcí na nás doléhá z minulého období, musíme to dotahovat. Vše za jedno období nejde stihnout.