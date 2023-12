Vítězná jízda vánočního stromu z Troubelic na Olomoucku nekončí. Po drtivém triumfu v okresním kole ankety Deníku o Nejkrásnější vánoční strom 2023, za sebou nechal troubelický pichlavý krasavec s velkým odstupem i krajskou konkurenci.

V Troubelicích se v sobotu 16. prosince konal vánoční jarmark, při němž místní čekali na večerní vyhlášení krajského kola ankety Deníku o nejkrásnější vánoční strom. | Foto: Deník/VLP Externista

Slavit krajský triumf v anketě Deníku se v Troubelicích začalo už s tříhodinovým předstihem.

„Jakmile jsme viděli, že máme takový náskok, propukly u nás velké oslavy. Sešli jsme se všichni v kulturním domě a užíváme si společnou radost,“prozradil Deníku starosta obce Michal Poštulka a hlasitou euforii panující v sále potvrdil i hlasitým odposlechem telefonu.

Toto je vítěz! Vybrali jste Nejkrásnější vánoční strom Olomouckého kraje

V téměř dvoutisícové obci na severu Olomoucka byla účast v anketě velkým tématem. „Vítězství v krajském kole vnímáme jako předčasný vánoční dar a zázrak. Anketou žije celá obec i okolí,“ komentuje aktuální situaci v Troubelicích místní zastupitelka Blanka Motlíčková.

OBRAZEM: Vánoční jarmark v Troubelicích objektivem Blanky Motlíčkové:

Pomohli i hlasující z jiných města a obcí. „My jsme malá obec, nemůžeme se co do počtu hlasujících měřit s velkými městy. My bychom rádi poděkovali všem, kteří se přiklonili na naši stranu a hlasovali pro náš strom. Víme třeba o Uničovu, ale i o dalších a jsme jim vděční za podporu,“ doplnil starosta.

Troubelice se semkly jako velká rodina, aby jejich strom vyhrál

Dvanáctimetrový smrk rostoucí v centru obce proslaví Troubelice po celé republice.

„Jsme nesmírně hrdí, že jsme mezi čtrnácti nejkrásnějšími stromy republiky. Troufám si říci, že například v severních Čechách budou hledat na mapě, kde vůbec Troubelice jsou,“ směje se zase Motlíčková.

Pomohli i úspěšní rodáci. „Po celém Česku je našich rodáků rozprostřeno hodně. Víme, že se zapojili do ankety a hlasy nám tak chodily z celé republiky,“ uzavírá první muž slavné obce.