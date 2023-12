Prostranství mezi kostelem Navštívení Panny Marie a obecním úřadem v Troubelicích dominuje rozzářený jehličnan. Na první pohled se příliš neliší od jiných vánočních stromů v okolních obcích. Právě tento statný stříbrný smrk se však probojoval do celorepublikového finále ankety Vánoční strom Deníku 2023.

Vánoční strom v Troubelicích. | Video: Petr Krňávek

Stříbrný smrk roste v centru Troubelic přes 25 let. Vánočním stromem je však teprve druhým rokem.

„U vchodu do úřadu jsme měli krásný smrček, ale už dožil a musel padnout. Loni jsme se domluvili, že začneme zdobit tento strom. Už v minulém roce jsme ho přihlásili do soutěže o nejkrásnější vánoční strom. V kraji jsme skončili šestí, za což jsme byli velice rádi,“ řekl starosta Troubelic Michal Poštulka.

Zdobení vánočního stromu měla „pod palcem“ zastupitelka a členka kulturního výboru Blanka Motlíčková. Kvalifikovala ji působivá výzdoba vlastního domu a zahrady, které světelnými prvky v období adventu a Vánoc krášlí už několik let.

Více než patnáctimetrový smrk pod její taktovkou obepnulo 360 metrů řetězů. Doplnily je světelné koule a rampuchy a také velké baňky.

„Nemáme žádné velké prostředky, výzdobu jsme si dělali sami. Kluci z obce byli na plošině, já zespodu dohlížela, co kam dát. Měli se mnou velkou trpělivost. Strávili tu devět a půl hodiny. V pondělí 27. listopadu zrovna sněžilo a mrzlo. Smekám před nimi a moc jim děkuji,“ řekla.

Zdejší komunitu to sjednotilo

Hlasování v anketě Deníku Troubelické chytlo. „Není to tak, že bychom každou hodinu klikali, ale anketa oslovila i hodně lidí, kteří z Troubelic pochází a bydlí jinde. Denně nám od nich chodí zprávy, i z okolních vesnic. Mohelnice, která s námi byla v krajském finále, nás podporuje. Spousta lidí cítí, že jsme to my, kdo za kraj bojuje dál. Je to hezké a zdejší komunitu to sjednotilo,“ vylíčil starosta.

Troubelický vánoční strom byl o letošní adventu svědkem řady společenských akcí. Kromě jeho rozsvícení na začátku prosince se v přilehlém kulturním domě konalo čertovské odpoledne. Ve středu 13. prosince se u něj Troubeličtí sešli, aby si s Deníkem zazpívali koledy. V sobotu 16. místní slavili vítězství v krajském kole na vánočním jarmarku.

V celostátním hlasování patří jehličnan z Troubelic k favoritům. V době uzávěrky tohoto článku si stabilně udržoval třetí místo.

„Pro nás je vítězství už jen to, co se u nás za těch necelých čtrnáct dní odehrálo. Pro naši obec je vánoční dar a zázrak. Žije tím celá obec, lidé se usmívají, hlasují, o ničem jiném se tady nemluví,“ popsala atmosféru ve vesnici Blanka Motlíčková.

Chystají Troubeličtí oslavu v případě celostátního vítězství?

„Momentálně žádnou obecní akci neplánujeme. Dokážeme ale spontánně reagovat, jsme schopni oslavit každý úspěch,“ usmál se starosta.

Ať už letošní hlasování dopadne jakkoli, v Troubelicích myslí na budoucnost. Vánočnímu stromu zajistili nástupce. „Naproti jsme vysadili jedličku. Nikdo včetně stromu není nesmrtelný. Máme tu vysazeného nástupce, ale řadu let potrvá, než vyroste. Věříme, že smrk ještě vydrží,“ uzavřel Michal Poštulka.