Tříkrálová sbírka bez koledníků vynesla na Olomoucku nečekanou sumu

Více než jedním milionem korun přispěli obyvatelé Olomoucka do Tříkrálové sbírky. Kvůli koronaviru nemohli letos do ulic vyrazit koledníci, lidé proto peníze vkládali do kasiček umístěných v kostelích, úřadech, obchodech, lékárnách a firmách.

Otvírání kasiček Tříkrálové sbírky 2021 | Foto: Charita Olomouc

V olomouckém děkanátu jsou už rozpečetěny všechny kasičky Tříkrálové sbírky. Letos s nimi nemohli v ulicích chodit koledníci, ale díky podpoře veřejnosti je Charita umístila do obchodů, úřadů, lékáren a firem. Na Olomoucku mohli lidé přispívat do celkem 365 pokladniček, což je jen o 67 méně než v loňském roce. Koordinátorky sbírky jsou z přístupu a podpory veřejnosti doslova nadšené. „Uchvátila nás ochota pomoci i tvořivost při hledání nových cest podpory s místními asistenty, pracovníky obecních úřadů, dobrovolníky a jednotlivci z řad veřejnosti. Jsme vděční za novou formu spolupráce," ocenila přístup veřejnosti koordinátorka sbírky pro Olomoucko Milada Malíšková. Někde ještě více než loni Na některých místech překonal letošní výtěžek z kasiček částku vybranou v loňském roce. Například v katedrále svatého Václava se vybralo přes 70 tisíc korun, na Svatém Kopečku více než 47 tisíc korun, což je ve srovnání s rokem 2020 dvojnásobek. Na Olomoucku lidé do pokladniček na veřejně přístupných místech darovali celkem 1 003 225 korun. V online Tříkrálové sbírce lidé Charitě Olomouc zatím věnovali na pomoc potřebným téměř 277 tisíc korun. Online koleda stále pokračuje až do konce dubna. Lidé mohou svůj příspěvek zaslaný na dálku věnovat přímo Charitě v místě svého bydliště. S úspěchem letošní Tříkrálové sbírky jsou pořadatelé spokojeni, výtěžek z kasiček předčil jejich očekávání. „Přes veškeré obtíže jsme v tak náročné době díky všem dárcům dosáhli na neuvěřitelnou částku," konstatovala koordinátorka sbírky pro město Olomouc Veronika Velčovská. Charita finanční dary použije na rozvoj domácí hospicové péče, finanční a materiální pomoc lidem s psychosociální poruchou, kteří se ocitají v nouzi. Přispěje také rodinám ohroženým chudobou v důsledku pandemie.