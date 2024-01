Tříkrálová sbírka začíná. Jak a kde můžete přispět?

Tříkrálová sbírka, největší dobrovolnická akce v tuzemsku, se uskuteční od 1. do 14. ledna. V olomouckém děkanátu vyrazí do ulic přibližně 1 500 malých i velkých koledníků. Lidé mohou opět přispívat také do statických kasiček umístěných v kostelích, kavárnách či obchodech.

Tříkrálová sbírka. Ilustrační foto | Foto: Deník/František Berger