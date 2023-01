Tříkrálová sbírka začíná, v Olomouci a okolí vyrazí do ulic přes 1300 koledníků

Tříkrálová sbírka na Olomoucku začíná. Skupinky malých i velkých koledníků vyrážejí do ulic, rozdávají radost a přejí do Nového roku. Lidé mohou na pomoc potřebným přispívat libovolnou částkou přímo do zapečetěných kasiček, další možností jsou statické kasičky v kostelích či obchodech, dárcovské sms nebo zaslání příspěvku na sbírkový účet.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Zahájení Tříkrálová sbírky v Olomouci. Ilustrační foto | Foto: Deník/Magda Vránová