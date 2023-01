Výnos letošní koledy za ACHO přesáhl rekordních 38,4 milionu korun, což je o dvacet procent více než v loňském roce.

„Nečekal jsem to. Takový nárůst je až šokující. Patří se upřímně poděkovat všem lidem okolo sbírky, zejména koledníkům. Musím ale hlavně děkovat za tu obrovskou důvěru dárců. V této, pro mnohé nelehké době, nám lidé ty peníze svěřili s důvěrou, že s nimi naložíme dobře. To je pro nás všechny v Charitě veliký závazek a tuto důvěru nezklameme,“ uvedl ředitel ACHO Václav Keprt.

Na výši výnosu se podle něj nejvíce podepisuje samotná práce Charity.

„Kdyby nebyla naše činnost tak rozsáhlá a nemohl bych to opřít o skutečnost, že v tom terénu jsme, že tam jsou ty sestřičky, pečovatelky, asistentky a další pracovníci chodí, že pomáhají v těžkých situacích, tak by výsledek Tříkrálové sbírky být takový nemohl. Charitě se za ta léta věří a je s ní velmi často přímá nebo zprostředkovaná osobní zkušenost,“ vysvětlil Václav Keprt a dodal: „Lidé vnímají ekonomické informace. Mnohé domácnosti mají finanční problémy. Vnímají to i u svého okolí. Domnívám se, že právě i to motivuje k větší solidaritě,“ míní Václav Keprt.

V Olomouckém kraji dárci nejvíce podpořili Charitu Olomouc a to částkou 2,38 milionu korun. Ta výtěžek Tříkrálové sbírky využije například na vybudování čtyř malometrážních bytů, chráněných dílen a zázemí služeb pro lidi s duševním onemocněním a podpoří rozvoj domácí hospicové péče na Olomoucku.

ACHO z výnosu sbírky financuje například sociální pomoc jednotlivcům či rodinám v obtížné životní situaci, spolufinancuje rovněž provoz a investice v projektech sociálních a zdravotních služeb pro potřebné. Zejména pro seniory, lidi s postižením, matky s dětmi v tísni, lidi bez domova nebo pacienty v domácí či hospicové péči.

Přes DMS KOLEDA nebo web Tříkrálové sbírky je možné darem podpořit Charitu i nyní, po ukončení sbírky.