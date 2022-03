„Byl to nápad jednoho ze zakladatelů značky Trieste Caffé, Itala, který má kavárnu v Ostravě a chtěl expandovat po celé republice. Olomouc je krásná, vybral jsem si ji a přestěhoval jsem se sem. Tím to celé vzniklo,“ říká provozovatel Trieste Caffé Radim Petr.

SLUNCE ROZHODLO

Stávající skvělé umístění Trieste Caffé mělo svůj vývoj.

„Měl jsem na výběr prostory v ulici 8. května, v Ostružnické, v Denisově a tady na Dolním náměstí. Už je to deset let, co jsme sem přijeli. Bylo prvního března a pamatuji si, že na náměstí ještě bylo kluziště. A ten den svítilo sluníčko. To rozhodlo, protože mi to připadalo jako nejslunnější místo ve městě. Svítí tady od deseti až do večera, a to rozhodlo,“ vzpomíná Petr.

Obří vojenský areál v Olomouci jde k zemi, developer Morávek chystá novou čtvrť

PRÁCE DESIGNERA

Bylo však potřeba udělat hodně práce.

„Na začátku to nebyly tak pěkné prostory, jaké jsme z toho nakonec udělali s designerem Pavlem Křížem, jenž navrhoval v Olomouci pracoval na interiérech Entrée, Steak Housu a nebo v pražském La Gare. Dohodli jsme se na celkové rekonstrukci s tím, že jsem mu dal volnou ruku. A tak se z kavárny stal tak krásný prostor,“ tvrdí Radim Petr.

Trieste ale není jen kavárnou, je také prodejní galerií.

„Bylo to tak myšleno už od začátku. Nemusím, když to tak řeknu, utrácet za výzdobu své peníze a hosté pokaždé vidí něco jiného. Střídají se tu obrazy, fotografie a měli jsme tu i výstavu italských jízdních kol,“ vyjmenoval.

KAFE NA ULICI

Trieste Caffé je pověstné také stálým venkovním posezením. To se má dočkat vylepšení.

„Nechtěl jsem mít takové to pódium, jaké stojí všude v centru. S panem Křížem jsme udělali netradiční zahrádku, byly to dřevěné klady různých tvarů. Chceme hraní na chodníku, s živými kapelami, abychom Dolní náměstí oživili ještě více. Před lety, když jsem přišel do Olomouce, všichni mi říkali, že jsem blázen. Že horní hrana Dolního náměstí nefunguje, že tady všichni zkrachovali,“ vzpomínal na varování místních.

„Ale myslím, že jak Trieste Caffé, tak ostatní okolo ukázali, že Dolní náměstí je hezké a že je na něm více živo, než na Horním. Všichni živnostníci tady udělali hodně práce. Ať už jde o kavárnu, pekařství či obchody, každý nějak přispěl,“ říká Radim Petr.

Švédská ulice má šanci na proměnu: nové bistro, zahrádka i zeleň

NEPODĚLALI JSME SE

Stálicí mezi olomouckými kavárnami se Trieste nestalo ze dne na den.

„V pohostinství je to vždycky běh na dlouho trať, nikdy to není hned. U nás to trvalo čtyři roky určitě. Přidala k tomu i rekonstrukce. Celkově je to výsledek více faktorů,. Za naším úspěchem stojí celý tým, nejen já,“ řekl Petr.

„Z kovidové situace jsme se nepodělali. Jeli jsme pořád dál, měli jsme otevřené výdejní okénko. I to nám přihrálo zákazníky. Každý zákazník je u nás vítán.“

Společnost se u radima Petra schází rozmanitá, nechybějí ani známé osobnosti ze sportovního prostředí.

„Chodí sem jak fotbalisté, tak hokejisté, i fanoušci. A štengrujeme se. Mrzí mě, že v Olomouci neumí tolik pracovat s fanoušky, v tom je Baník před Sigmou. Když tady hraje Baník, koupím bonbony Baníčky a dávám je ke kávě. Kdyby měla nějaké cukrovinky i Sigma, k espressu budu dávat dvě a tím klub podpořím,“ vysvětluje kavárník.

„Nejlepší reakce byla od Pavla Hapala. Když jsem dal bonbonek Baníček na talířek ke kávě, rozbalil si ho, dal do úst a řekl: 'A dneska si na vás smlsneme',“ směje se provozovatel Trieste Caffé.

MAJITEL NA PLACE

Sám také obsluhuje a osobně se vítá s hosty.

„Za prvé mě to baví. A za druhé si myslím, že v této branži plno lidí nepochopilo, že pohostinská činnost je divadlo a že tu člověk musí být. Ve světě majitelé normálně pracují na place. Nemůžete spoléhat jen na personál, ten si třeba nemůže dovolit, aby něco podával na účet podniku. K tomu mám prořízlou ostravskou hubu z kraje rázovitého. Navíc když vás někde přivítá majitel, tak je to něco jiného, než personál, ten to nebude nikdy dělat to puntíku podle představ majitele, i když bude dobře zaplacený. Fakt mě ta práce baví,“ vysvětlil Petr s tím, že hned vedle kavárny připravuje novinky.

Plánuje podávat snídaně a dokonce vedle kavárny plánuje otevřít italský obchůdek se specialitami.

Boj o celoroční zahrádku před kavárnou

Populární olomoucká kavárna Trieste Caffé již mnoho let bojuje s městem o možnost mít v provozu celoročně zahrádku, tedy venkovní posezení. V zimních měsících to totiž v Olomouci není možné, byť podobné služby bez potíží nabízejí vánoční trhy.

„Na městě pořád říkali, že na to není udělaná vyhláška. Když jsem se zeptal proč, že ji není tak těžké udělat, vytvořit nějakou koncepci, tak udělali změnu. Takže listopad a prosinec zahrádky být nemůžou, leden, únor a březen být můžou, ale jen čtyři stoly. A duben, který byl součástí zimní sezony, přesunuli do letní. Když je pěkně, a mohl bych využít třeba stolů dvanáct, a také za ně zaplatit, tak to není možné,“ říká Radim Petr, provozovatel Trieste Caffé.

Letní zahrádky v centru Olomouce budou jiné. Takto se mají změnit

V zimních obdobích je předepsaný mobiliář. Restauratéři můžou mít na zahrádce čtyři stoly, u každého čtyři židle, nesmí ale používat ohřívací hřiby. „To podle památkové péče hyzdí náměstí,“ podotkl Petr. A tyto postupy moc nechápe.

„Místo toho, aby byli rádi, že se něco dělá pro lidi. Chci takto udělat něco pro město, aby bylo centrum zajímavé pro místní i pro turisty, aby v něm bylo rušno,“ uvedl.

Vánoční trhy jsou modla

Nechápe úplný zákaz pro listopad a prosinec.

„Vánoční trhy jsou modla. My ostatní tady asi nic neděláme. Přitom si myslím, že my, obyčejní živnostníci, děláme kulisu města. Ne jen pohostinství, ale i obchůdky, cukrárny, to všechno dělá příjemné prostředí. Pokud tady budou prázdné prostory, nebude nikdo do centra chodit. Podle mě je to chyba. Lidé jezdí do centra a chtějí si užít a my jim ty služby poskytujeme. Lidé přece nemůžou chodit po městě s čutorami,“ řekl Petr.

V plánu je kavárna v parku

Kvalitní a pestré služby, nabídka obchodů nebo pohostinských služeb je přitom právě to, co by lidi do středu města přilákalo.

„Místo toho, aby se město Olomouc soustředilo na oživení centra, mi to spíš připadá, jako by to zadupávalo do země. V Trieste Caffé máme otevřeno třistapětašedesát dní v roce. Protože pokud mají lidé volno, klidně třeba mezí vánočními svátky, tak si chtějí někam zajít,“ uvedl Petr.

Stejně tak si provozovatel Trieste Caffé myslí, že větší oživení by si zasloužily olomoucké parky.

„Chtěl bych udělat kavárny v parku a nalákat tam víc lidí. Ty parky jsou krásné a byli by ještě krásnější, kdyby tam něco bylo, kdyby se tam mohli lidé občerstvit. Vždyť lze v parku třeba hrát divadlo, čtení v parku, flamengo v parku, takových věcí je mnoho. A bylo by to také pro ty, kdo nechtějí rovnou do centra, třeba matky s dětmi s kočárkem na kostky. Prostě dělat věci, které by zase to město pozvedly,“ podotkl.