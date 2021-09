Třídu Svornosti zavře po víkendu oprava. Pracovat se bude na dvou místech

Se zdržením a objížďkami by měli od pondělí 27. září počítat řidiči na třídě Svornosti. Kvůli opravě povrchu silnice tam bude uzavřený úsek od Litovelské až po Dvořákovu ulici. Dva týdny poté začnou stavební práce také dále za Foerstrovou ulicí směrem ke Kmochově. Kompletně hotovo by mělo být do 5. listopadu.

Tř. Svornosti v Olomouci zavře od 27.9. oprava v úseku od Litovelské po Dvořákovu ulici | Foto: Deník/Magda Vránová

Na třídě Svornosti se teď budou opravovat hned dva úseky. Od pondělí začne oprava silnice ve směru od Litovelské až po Dvořákovu ulici. Na asi 270 metrech vozovky se bude vyměňovat asfaltový kryt, uliční vpustě, obrubníky, sloupy veřejného osvětlení a úpravami projde také přechod pro chodce. Objízdná trasa ve městu k Foerstrově ulici povede ulicí Litovelskou a Dvořákovou zpět na třídu Svornosti. Ve směru do centra města se bude jezdit přes Foerstrovu, třídu Míru a Litovelskou. Uzavírka třídy Svornosti ovlivní také provoz autobusových linek číslo 10, 16, 19 a 27. Podrobné informace o výlukových jízdních řádech cestující najdou na zastávkových označnících a na webu DPMO. Nová zastávka V pondělí 11. října začnou stavební práce také ve směru od Kmochovy ulice po Foersterovu ulici, kde se bude opravovat asi sto metrů silnice. V křižovatce Kmochovy ulice a třídy Svornosti bude upraven přechod, sloupy veřejného osvětlení se budou měnit až po ulici U Kovárny. Řidiči budou ve směru na Tabulový vrch jezdit po Foerstrově ulici a ulici Na Vozovce, ve směru od Velkomoravské ulice pojedou Hněvotínskou a Junáckou ulicí. Rekonstrukce obou částí třídy Svornosti by měla být hotová do 5. listopadu a přijde na asi 7,7 milionu korun. „Víme, že každá uzavírka a objížďka ve městě je pro řidiče nepříjemná. Chceme proto dobu těchto omezení využít co nejefektivněji a rozhodli jsme se ve stejném termínu zrekonstruovat také autobusovou zastávku Kmochova směrem do centra. Po výměně plynovodu, která zde proběhla na jaře, tak budou moci místní konečně využívat nové, rovné, bezbariérové komunikace, přechody i zastávku,“ vysvětlil náměstek primátora Martin Major. Zastávka pak bude bezbariérová, během rekonstrukce budou cestující využívat náhradní nástupní místo.