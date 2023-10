Třída Svobody je jednou z dopravně nejfrekventovanějších olomouckých ulic. Jezdí po ní i tramvaje a autobusy. Po uzavření části městského průtahu dopravní zátěž ještě více narostla a stav komunikace se zhoršuje. Vyjeté koleje se prohlubují a vlny zvedají.

Zvlněná a rozbitá třída Svobody v Olomouci. Říjen 2023 | Video: Tauberová Daniela

„Je to děs. Nejen u tramvajové zastávky, ale i na dalších místech, kde hrozí, že spodkem škrábnu o kostky. Ať to zalijou asfaltem! Takové podsypávání a přeskládávání kostiček furt dokola, to je na nic,“ obrátil se na Olomoucký deník řidič, jenž žije v centru Olomouce a třídou Svobody denně projíždí v obou směrech.

Dílčí opravy nerovného povrchu krytého dlažebními kostkami musí město provádět téměř každým rokem. Problém je velká dopravní zátěž a zejména nestabilní podloží pod silnicí. Velká část bulváru totiž stojí na zasypaném vodním kanále, který v minulosti vedl podél hradeb.

Komplexní rekonstrukce problematické komunikace je však zatím v nedohlednu.

„Ve střednědobém výhledu, což je do roku 2026, se s tím nepočítá,“ potvrdil náměstek primátora Tomáš Pejpek.

Priority jsou teď jinde

Priority, které vycházejí zejména z nutnosti rekonstrukce tramvajových tratí, jsou v současnosti jinde.

„Zahájili jsme přípravu městské třídy - Palackého, Litovelská a třída Míru po Pražskou. Tam budeme směřovat pozornost. Pak je to také tramvajová trať do Hodolan,“ vysvětloval náměstek.

Mimo možnosti města

Pokud by se město v budoucnu mělo pustit do generální opravy třídy Svobody, vyžadovalo by to podle Pejpka odhadem vyšší stovky milionů korun.

Přípravy tak rozsáhlé investice jsou na několik let a bez evropských dotací jsou mimo možnosti města.

Na třídě Svobody nedávno opravily dopravní podnik a město Olomouc tramvajovou křižovatku u okresního soudu a také křižovatku třídy Svobody a Aksamitovy ulice, spolu s vozovkami a chodníkem před poliklinikou.

