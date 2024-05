„Podobné místo dosud v Olomouci chybělo. Je dobře, že je to právě naše univerzita, která vybudovala prostor pro realizaci inovativních nápadů, z nichž bude mít užitek celá společnost,“ uvedl při otevření špičkového centra Martin Procházka, rektor UP.

Výraznou změnou, která ovlivnila i panorama Olomouce, prošlo území mezi řekou Moravou a paneláky ze 60. let. Dříve zde stála kasárna a hostovaly cirkusy. Poté, co tyto pozemky na třídě Kosmonautů získal podnikatel Josef Tesařík, začala na rozsáhlé ploše vyrůstat městská čtvrť – BEA centrum Olomouc. V areálu se zelení přístupném veřejnosti aktuálně firma staví poslední pavilon.

Co vše dnes nabízí a umožňuje?

Plocha centra je asi 40 tisíc metrů čtverečních. Je to taková malá městská čtvrť u řeky Moravy s rozsáhlou zelení, která je přístupná veřejnosti. Sídlí zde pět ICT firem, z nichž je nejvýznamnější Tesco SW, dále společnosti nabízející zdravotní péči s vlastními operačními sály, ambulancemi, stomatologickým centrem a expertní firmy, které jsou schopny pomoci s právními, finančními a marketingovými problémy. V rámci areálu je pak k dispozici řada dalších služeb.

Pokud jde o vysokoškoláky? Kolik zde v probíhajícím akademickém roce studuje mladých lidí? Kolik jich bylo – pro srovnání – před necelými 20 lety, kdy byla Moravská vysoká škola založena?

Začínalo se velmi skromně v pronajatých prostorách u železničního nádraží s několika desítkami studentů. V současnosti na škole v bakalářském a inženýrském studiu máme asi čtyři stovky studentů. Objevují se u nás více i studenti, jejichž rodiče podnikají, a oni mají zájem se podílet na práci rodinné firmy. Škola má řadu zahraničních partnerů v Evropě, USA, Izraeli, Indii i Číně a již devět let pořádáme v dubnu mezinárodní týden se studenty ze zahraničí.

O jaké obory je v posledních letech mezi uchazeči o studium největší zájem?

MVŠO se zaměřuje na profesní vzdělávání a spojuje výuku ekonomie a managementu s praxí. Škola umožňuje studentům specializaci, největší zájem byl u magisterského studia o krizový management a komunikaci, u bakalářského studia to byl marketing.

Jaké možnosti poskytuje studentům MVŠO moderní areál vybudovaný na třídě Kosmonautů?

Vedle moderního zázemí a digitalizace výuky máme v BEA centru televizní studio, jehož význam nebývale vzrostl v době covidové pandemie, kdy se veškeré akademické aktivity přesunuly do online světa. Motivovaní studenti mají příležitost najít v rámci BEA centra a odborné praxe možnost budoucího zaměstnání nebo připravovat vlastní podnikatelský projekt.

Řada vysokoškoláků po absolvování školy odchází z Olomouce. Jaké vidíte možnosti pro to, získat tyto mladé lidi pro Olomouc, aby spojili svůj profesní život s tímto městem?

Naše škola byla založena s jasnou vizí, aby mladí lidé neodcházeli za studiem ekonomie a managementu do jiných krajů, kde hrozí, že se již domů nikdy nevrátí. Chceme, aby přímo v regionu získali dobré vzdělání a zkušenosti, které jim umožní zapojit se do hospodářství Olomouckého kraje. Vyrazit na zkušenou do světa je ale pro mladé důležité, proto nabízíme studentů zahraniční studijní pobyty a kontakty se zahraničními experty, aby mohli vybudovat své zahraniční kontakty a to nejzajímavější přinést do svého města.

BEA centrum je téměř dokončeno. Aktuálně probíhá výstavba posledního bloku. Můžete, prosím přiblížit, co nabídne konkrétně tento objekt?

BEA centrum je organický celek, který má řadu propojených úrovní. Dokončení výstavby umožní, aby zde mohla působit zahraniční kanadská škola a školka. V příštím roce by mělo dojít i na stěhování MVŠO do modernějších prostor, které budou připraveny pro větší počty studentů.

Jste prorektorem pro vědu a výzkum, manažerem Ústavu inovací ve zdravotnictví. Všichni vidíme, jak inovace v posledním desetiletí zásadně mění zdravotnictví v Česku. Můžete přiblížit cíle ústavu?

Jsme zatím velmi mladý ústav. Postupně se zaměřujeme na ekonomicko-manažerské procesy při zavádění inovací do péče o zdraví a ve zdravotnictví. Hodně se koukáme na inovační ekosystém digitálního zdravotnictví v Izraeli a snažíme se zprostředkovat transfer zkušeností pro domácí instituce. Přesně před rokem jsme třeba pomáhali připravit telemedicínskou misi do Izraele pro skupinu nemocnic z Moravskoslezského kraje. Zavádění inovací ve zdravotnictví potřebuje tým odborníků z různých oblastí, kde je podstatné, aby vše bylo správně řízeno a i ekonomicky fungovalo. To by měla být expertíza našeho ústavu.