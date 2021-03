Začátkem března se po zrušení dvou závodů triatlet původem ze Zábřehu rozhodl pro takzvaný Everesting. Aby bylo jeho snažení smysluplné, rozhodl se s kamarádem věnovat za každý nastoupaný metr deset korun, dohromady sto tisíc, dvěma vážně nemocným dětem.

Elence a Románkovi

Konkrétně Elence ze Šumperka, která se narodila s cystickou fibrózou, a Románkovi ze Zábřehu. Tomu lékaři v sedmi letech diagnostikovali Burkittův lymfom, tedy nádor v dutině břišní ve třetím stádiu. K oběma dětem má sportovec vztah.

„Elenka je dcera našich kamarádů. Je ve věku naší starší dcery Aničky, takže všechny strasti spojené s Elenčinou nemocí máme velmi blízko. Románek pochází ze Zábřehu, kde jsem se narodil a do 24 let žil, takže mám Zábřeh stále jako svůj domov. Loni v září jsem se chtěl zúčastnit běžeckého závodu právě pro podporu Romči, ale bohužel mi to nevyšlo. Tehdy jsem se dočetl o jeho příběhu,“ objasnil David Jílek, který nyní žije v Šumperku.

„Vím, že peníze v těchto případech nic nevyřeší, ale byl bych strašně rád, kdyby aspoň částečně pomohly v tomto nespravedlivém boji. A to přímo dětem v rámci léčby, nebo dovolily rodině si někde pěkně odpočinout, nabrat nové síly a udělat si aspoň trošku radosti,“ zmínil.

Osmnáctkrát do sjezdovky

V sobotu o čtvrt na šest ráno se postavil na start. Sjezdovku areálu Kouty během dne vystoupal sedmnáct a půlkrát. 8900 výškových metrů se mu na skialpech podařilo zdolat za čtrnáct a půl hodiny.

„Šlo to poměrně dobře a to hlavně díky lidem kolem. Stále jsem měl někoho při sobě. Ať už to byl Roman Fišnar, který šel několik výstupů přímo se mnou, rodině nebo spoustě kamarádů, kteří se stavili podívat. Předposlední výstup byl s mojí ženou, která mě tak „uvařila, “ že do poslední poloviny výstupu jsem nestačil ani kamarádovi, který šel pěšky. Nakonec to byl super den,“ usmál se David Jílek.

Pomoci mohl kdokoliv

Pomoci dvěma těžce nemocným dětem nicméně v rámci výzvy Vzhůru pomoci mohl kdokoli. Ve spolupráci s Charitou Zábřeh byl vytvořen podúčet veřejné sbírky, na kterém se do pondělního večera, kdy byla sbírka uzavřena, sešlo 305 tisíc korun. Dalších 25 tisíc korun věnuje nadace Agel, takže mezi Elenku a Romču se rovným dílem rozdělí celkem 330 tisíc korun.

Trojnásobnému vítězi Wintermana se od začátku roku zrušily dva závody – dlouhý triatlon v Izraeli a na Sahaře.

„Co se týká závodů, začínám mít pocit, že sezóna bude v podobném duchu, jako ta loňská. Jinak ale to, že nemohu závodit, beru jako to nejmenší zlo v porovnání s tím, co se děje momentálně u nás a ve světě a co lidé musí řešit. Pevně věřím, že brzy bude lépe,“ uzavřel s optimismem David Jílek.