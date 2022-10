Vedle ProOlomouc s Piráty jednají s koalicí SPOLU.

„Kdo by seděl dnes na jednání a sledoval v minulosti jednání zastupitelstva, to souznění bylo, jako bychom byli už dlouholetí koaliční partneři. V některých věcech jsme si vyříkali staré křivdy a připomněli jsme si některé výpady, ale za mě už jsou to ‚historky z vojny‘ a je potřeba se posouvat dále do budoucí případné spolupráce,“ reagoval lídr vítězného hnutí ANO a současný primátor Miroslav Žbánek na otázku, jak to dnes „ladilo“ při rozhovorech zástupců ANO a spOLečně, kteří jsou součástí dosluhující koalice, se zástupci z opozičních lavic.

Tematicky se vyjednavači věnovali zejména organizační struktuře magistrátu, rozdělení kompetencí, kde podle Žbánka nenašli žádný nepřekonatelný spor.

Bavili se také o podpoře sportu, včetně toho vrcholového, což bylo v uplynulém období často předmětem neshod.

„Tam jsme také došli k nějaké názorové shodě. Také se diskutovalo o některých věcech souvisejících s územním plánováním,“ uvedl lídr ANO po jednání dvojbloku s ProOlomouc s Piráty.

Jasno by mohlo být v pátek

Hnutí spOLečně několikrát zopakovalo, že preferuje jako třetího do budoucí koalice právě ProOlomouc s Piráty. SpOLečně má čtyři zastupitele, ProOlomouc s Piráty osm a koalice SPOLU deset. Vítězné hnutí ANO získalo v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu šestnáct křesel.

„V koalici s ProOlomouc a Piráty bychom měli větší váhu. Piráti a ProOlomouc byli v opozici velice pracovití, mohli by přinést do nového vedení města novou dynamiku,“ vysvětlil už dříve preferenci lídr spOLečně Otakara Štěpána Bačáka, který je ekonomickým náměstkem primátora a ve funkci by rád pokračoval. U ANO má podporu.

Ve čtvrtek bude vyjednávání pokračovat další schůzkou s koalicí SPOLU. ANO podle pondělního vyjádření Žbánka bere oba potenciální partnery, tedy SPOLU a ProOlomouc s Piráty, na rozdíl od postoje spOLečně „rovnocenně“.

„Dokud se jedná, tak se jedná, a není nic rozhodnuto,“ zdůraznil Žbánek.

Jednání by se v Olomouci měla uzavírat i na úrovni dvojbloku až po čtvrtečních schůzkách.

„To finální padne až na zastupitelských klubech,“ dodal. Jasno o podobě budoucí koalice by mohlo být tento pátek.

STAN zřejmě do opozice

Do zastupitelstva se se dvěma mandáty dostali STAN, Zelení a nezávislé olomoucké osobnosti. Ti se hned po volbách pokoušeli o sestavení koalice, která by kopírovala vládní půdorys, tedy bez vítězného hnutí ANO.

Jednalo by se o čtyřčlennou koalici dohromady osmi stran opřenou o 24 křesel.

Podle dosavadního vývoje to vypadá tak, že STAN, Zelení a nezávislé olomoucké osobnosti skončí v opozici. Tam už ostatní strany poslaly SPD s Trikolorou s pěti mandáty.