Na Hané se už začínají červenat první třešně. Podle ovocnářů něco nevídaného – plody těchto raných odrůd dozrávají o dva až tři týdny dříve než je obvyklé. Tuzemské třešně budou letos vzácností. Většinu spálil mráz. Podle předběžného odhadu ovocnářů bude úroda třešní v Česku pětinová.

Na Hané se už začínají červenat první třešně. Na videu ochutnávka z aleje z Bohuňovic, 18. května 2024 | Video: Tauberová Daniela

„Je to o čtrnáct dní až tři týdny uspíšené. Ano, už je sem tam trháme. Špačci, kteří hledají potravu, bývají o něco rychlejší,“ popisoval vedoucí Ovocnářství Mezice Ondřej Špunda.

Na třešně se pěstitelé v Mezicích nesoustředí. V areálu s převahou jabloní a hrušní mají pár stromů, kde se to již ale místy začíná červenat. „Že by v tomto čase už byly zralé třešně, to nepamatujeme, ani táta,“ dodal ovocnář.

Ve vsi u Olomouce vyrostl Moštovník. Načepovat si můžete ovocnou šťávu z Hané

Podle Martina Ludvíka, předsedy Ovocnářské unie České republiky, začínají třešně zrát velmi brzy. „O dva až tři týdny dříve než je obvyklé u těchto odrůd, který se ale komerčně pěstuje velmi málo, protože nejsou zase až tak kvalitní, není o ně na trhu takový zájem jako o pozdní třešně,“ vysvětloval.

Českých třešní bude podle něj letos velmi málo. „Předběžný odhad je takový, že úroda bude asi pětinová. České třešně letos víceméně nebudou,“ uvedl Ludvík.

Katastrofa v sadech na Olomoucku dopadne na samosběr. Není co nabídnout

Třešně se v rámci České republiky pěstují z většiny hlavně v Čechách, kde byly škody způsobené mrazíky koncem dubna větší než na Moravě.

„I když Olomoucko taky nedopadlo dobře, je srovnatelné s Čechami,“ podotkl Ludvík.

Dopady omezené tuzemské nabídky na cenu třešní na pultech lze odhadovat těžko. Většina čerstvého ovoce se do republiky dováží.