„Ze školky musíme rovnou na třešně. Kluci se na ně těší a pár si jich musí utrhnout,“ smály se v úterý odpoledne maminky v ulici Pavlínka v Litovli.

Pár třešní si podle nich dopřeje snad každý, kdo jde kolem stromu. „Je to menší odrůda. Ale ty první stejně chutnají nejvíc,“ dodaly místní obyvatelky.

Rané odrůdy třešní postupně dozrávají v alejích podél silnic, kde si je lidé mohou zadarmo natrhat. Červenají se třeba u kruhového objezdu v Olomouci na Lazcích.

Jeden strom za "pade"

Cestáři nejsou proti tomu, když si lidé utrhnou třešně na chuť nebo do buchet. Kvůli tomu se tyto stromy v minulosti sázely.

„Kdo si chce cestou utrhnout pár třešní, samozřejmě může,“ ujistil Jaroslav Loun, vedoucí olomouckého cestmistrovství Správy silnic Olomouckého kraje.

Za sběr ovoce ve velkém už ale musejí zájemci správě silnic zaplatit. Jeden strom přijde na 50 korun.

„Stromy nesmí ničit, lámat větve. Taky je potřeba myslet na to, že na silnici je normální provoz a dodržovat pravidla,“ připomněl Loun.

Letos se zpoždění dva týdny

Na pultech obchodů a ve stáncích nyní nabízejí prodejci kilogram třešní za více než 100 korun.

„Viděl jsem i sto devadesát. My budeme prodávat zhruba za sto korun,“ uvedl Jaroslav Mačkal, šéf vilémovských sadů Zemědělského družstva Senice na Hané.

„První chceme utrhnout už na tento víkend,“ vzkázal zájemcům, kteří by chtěli vyrazit do podnikové prodejny ve Vilémově či do olomouckého Senima.

Letos ovoce dozrálo v porovnání s poledními roky skoro o dva týdny později. Podepsalo se na tom chladné a deštivé jaro.

„Vegetace je zpožděna o deset až čtrnáct dní,“ hodnotil Mačkal.

„Ale troufnu si říct, že jsme se letos přiblížili vývoji, který známe z minulosti. Anomální byly poslední roky, kdy jaro prakticky vymizelo. Ze zimy jsme skočili rovnou do léta, což nebylo dobré," dodal ovocnář.