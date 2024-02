Nadprůměrně teplé počasí v únoru probouzí přírodu dříve než poslední roky. Letošní extrém vzhledem k roční době je vidět na každém kroku. Na Třesíně, chráněné lokalitě mezi Mladčí a Bílou Lhotou, vykvétají modré kvítky jaterníku podléšky již od poloviny února a nyní jich jsou na jižních svazích celé koberce.

Podle předpovědi meteorologů má „teplé“ počasí pokračovat i v následujících týdnech. I když ne tak extrémně.

„Jaro je letos hodně napřed. Je to vidět nejen na sněženkách a bledulích, kde to není problém, ale celkově na vegetaci. Pučí stromy. Zrovna tento týden to v Pomoraví urychluje velmi. Může nastat ochlazení, přijdou mrazíky, a zejména pro stromy to bude obrovský problém,“ poukázala botanička Lenka Gillová ze Správy chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví.

Podle měsíční předpovědi, kterou v pondělí vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), má teplé počasí pokračovat i v nejbližších čtyřech týdnech.

„Teplé počasí bude pokračovat i v nejbližších čtyřech týdnech, i když už ne tak extrémně. První týden předpovědi předpokládáme vzhledem k roční době teplotně silně nadprůměrný, další tři týdny předpokládáme průměrné až nadprůměrné,“ uvedl v dlouhodobém výhledu do 24. března.

Pět uplynulých týdnů (počínaje týdnem 21.-28. ledna) po sobě bylo podle ČHMÚ teplotně nadprůměrných, některé z nich i silně, na hranici dlouhodobých extrémů.