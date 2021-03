Po ulici Třebovská v Mohelnici vede silnice první třídy. Projet tudy musí všichni, kdo míří od Olomouce či Šumperka na Svitavy, Hradec Králové nebo Prahu. Provoz tomu odpovídá. Podle posledního sčítání dopravy z roku 2016 projede v úseku od Alšova mostu po odbočku na Křemačov denně v průměru patnáct tisíc vozidel. Ve všedních dnech je to ještě o tisícovku více, z toho pět a půl tisíce těžkých nákladních aut.

Ve středu 10. března kolem poledne zajíždí do vrat svého domu Jan Smital. „Než jsme si tady peticí zařídili tuto čáru, abychom mohli bezpečně vyjíždět, trvalo to tři roky,“ ukazuje na bílou čáru, která vymezuje zhruba metrový prostor mezi jízdním pruhem a chodníkem.

Problémů, které trápí obyvatele Třebovské ulice, je ale víc. Od zábradlí na Alšově mostě nebezpečně poškozeného po nehodě přes deseticentimetrové kusy ledu, které v zimě odletují z projíždějících kamionů po prach a hluk, kvůli kterému řada lidí řada lidí vysázela k plotům túje či popínavé rostliny.

Doma nám poskakují talířky

„Poslední věc jsou ty nešťastné kanály. Hluk dělají hlavně prázdná auta, nejvíc ta, co vozí auta. To je kravál. My máme dům dál od cesty, i tak nám poskakují v nábytku talířky. Co to musí dělat v těch starých barákách, kde jsou i dřevěné stropy? Já mám na zahradě malé jezírko, chovám v něm žáby. A to vidíte, jak to dělá vlnky, když projede těžké auto kolem,“ popisuje Jan Smital.

„Kanály jsou zapadlé na dvou nebo třech místech. Když jedou auta, které vozí suroviny, dělá to strašné rány. A ten provoz, to je strašné,“ říká starší žena ze sousedství, které v Třebovské ulici bydlí celý život. Její hlas zaniká v lomozu projíždějících kamionů.

Loni na podzim se podařilo vedení města dohodnout s Ředitelstvím silnic a dálnic opravu Alšova mostu. Po ní volali lidé žijící v oblasti Havlíčkova náměstí už delší dobu.

„Chtěl jsem, aby vozovku opravili celoplošně. Slíbili mi to a udělali dva pruhy. Je rozbitá ve větším rozsahu než na podzim,“ poznamenal na posledním zasedání zastupitelstva starosta Mohelnice Pavel Kuba.

Loni v listopadu měřila odborná firma hluk podél silnice I/44. Mikrofony umístila na tři místa k domům, které stojí nejblíže čtyřproudé silnici. Největší hluk naměřila právě u Alšova mostu, limitů však ve dne ani v noci na žádném ze sledovaných míst nedosáhl. „Hygienický limit nebyl překročen,“ stojí ve vyhodnocení akustické situace.

Lidem se provedené měření nepozdává

Na výsledky studie ale obyvatelé Třebovské ulici pohlíží skepticky.

„Říkal jsem těm lidem, proč ten mikrofon dáváte pět a půl metru vysoko a skoro dvanáct metrů od silnice? Dejte ho na plotek, já vám tam dotáhnu elektřinu, abyste mohli změřit, že hluk je tady opravdu takový. Odpověděli, že ne, že jim to tak stačí,“ poznamenal jeden z obyvatel Třebovské ulice na posledním zasedání mohelnického zastupitelstva.

„Měřili to hned za mostem. Tam je ale poloviční doprava, nezaznamenalo to auta z tohoto sjezdu,“ ukazuje na výjezd naproti Dvořákově ulici Jan Smital.

Co by pomohlo?

Co by podle jeho mínění pomohlo? „Snížit rychlost, vážit kamiony, jak ve vyspělých zemích. A kontrolovat, jestli je v pořádku infrastruktura. Kanály, vpusti. Tady byly díry tři měsíce,“ navrhl.

Definitivní řešení situace přinese až nový úsek dálnice na Staré Město u Moravské Třebové a navazující obchvat Libivé. Tyto stavby odvedou z Mohelnice tranzitní dopravou na Olomouc, Hradec i Šumperk. Jako předpokládaný termín uvedení obou staveb do provozu uvádí Ředitelství silnic a dálnic aktuálně rok 2028.

„Prioritu by měl mít obchvat Mohelnice s navazujícím napojením související stavby obchvatu Libivé. Následně bude řešen zbytek dálnice D35 směrem na západ kolem Maletína ke Starému Městu,“ uvádí ŘSD v posledním infoletáku k výstavbě D35.

Zmíněná obyvatelka Třebovské ulice je však ohledně dálnice skeptická. „Dálnice se nedožijí ani moje děcka, natož já. Jestli na ni vůbec po téhle době budou peníze.“