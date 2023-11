Pozdě nebo vůbec. Cestující na trati Olomouc – Uničov – Šumperk se v posledních dnech častěji potýkají se zpožděním spojů nebo jejich odřeknutím. Komplikace způsobuje výpadek evropského zabezpečovače (ETCS) na nedávno modernizované železnici. Olomoucký kraj, který dopravu na regionálních tratích objednává, ujistil, že problémy s nespolehlivostí provozu a informovaností cestujících řeší.

Regionální trať Olomouc – Uničov – Šumperk je v Česku jediná s takzvaným výhradním provozem, vlaky bez ETCS zde dopravce nasadit nemůže. Problémy se zabezpečovačem jsou delší dobu. Měsíčně docházelo z důvodu výpadků přibližně ke třiceti zásahům do jízd osobních vlaků.

V minulých dnech však byla situace kritická: „Tento týden to bylo obzvlášť hrozné, to opravdu nebyl den, kdy by vlak neměl aspoň 5 minut zpoždění. Většinou to bylo i 10 a více minut,“ popisoval cestující v diskusi na webu Zdopravy.cz.

Problém se během jízdy projevuje tak, že vlaky začnou z ničeho nic, i ve vysoké rychlosti, silně brzdit. Někdy úplně zastaví. Vzhledem k tomu, že se jedná o jednokolejnou trať, způsobuje to značné problémy.

Posledního října odřekl dopravce celkem patnáct vlakových spojů. Cestující kritizovali špatnou informovanost o aktuální situaci ze strany dopravce a správce infrastruktury.

„Zabezpečovací systém je v pilotním režimu, a to z toho důvodu, aby se všechny nedostatky vyladily. Nespolehlivost systému ETCS už řeší zástupci železničních subjektů v republice. Jakmile závadu vyřešíme, trasa z Olomouce do Šumperka bude jedna z nejbezpečnějších tratí v Česku,“ uvedl Michal Zácha, náměstek hejtmana pro oblast dopravy.

KIDSOK, což je koordinátor veřejné dopravy v Olomouckém kraji, se v minulém týdnu cestujícím za občasné snížení přepravního komfortu na svých internetových stránkách omlouval.

„Nespolehlivost ETCS je již řešena zástupci příslušných železničních subjektů v ČR,“ uvedl.

Situaci podle koordinátora dále komplikují opožděné dodávky třívozových souprav RegioPanter ze strany výrobce smluvnímu dopravci ČD.

„Dočasně nasazované dvouvozové jednotky v Olomouckém kraji nemusí být v některých případech kapacitně zcela vyhovující. Tím spíše, dojde-li k odřeknutí nebo zpoždění předchozího vlaku,“ vysvětloval KIDSOK